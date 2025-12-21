Suzanne Bakker, coach del Milan Femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match contro il Genoa: le parole dopo aver conquistato il pass per i Quarti di finale di Coppa Italia
Suzanne Bakker, coach del Milan Femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match tra Genoa e Milan Femminile, vinto per 2-3 dalle rossonere grazie ai gol di Ijeh, Kyvåg e Soffia, garantendosi così il pass per i Quarti di Finale di Coppa Italia Women. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan Femminile, le parole di Bakker
“La cosa più importante era andare al prossimo turno e l’abbiamo fatto, ma ci siamo rese la vita difficile. Eravamo in vantaggio di due gol dopo il primo tempo e nel secondo tempo abbiamo avuto due grandi occasioni nei primi cinque minuti. Se avessimo segnato quei gol, avremmo ucciso la partita. Poi loro hanno segnato e hanno iniziato a crederci. Noi siamo state brave a reagire. Non è stato facile, ma andiamo al prossimo round“.