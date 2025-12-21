Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha portato degli aggiornamenti sulla situazione legata al difensore centrale, parlando di Axel Disasi: "Al momento non sono in corso colloqui o trattative concrete" .

"In ogni finestra di mercato Disasi viene proposto in Italia e viene proposto puntualmente al Milan , quindi insomma è una ricorrenza, sembra come il 25 di dicembre con Natale. Disasi viene proposto non solo al Milan, anche ad altri club.."

Moretto ha poi aggiunto che 'la priorità era chiudere, coprire l'attacco per poi dopo concentrarsi sul difensore, l'obiettivo è andare a prendere un difensore in prestito, cercando di essere parsimoniosi sulla spesa economica.'