Milan, poker di nomi: ecco Fullkrug. Spunta l’ombra di Gabriel Jesus. A centrocampo… - immagine 1
Le top news della giornata di oggi, domenica 21 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: tra Serie A e calciomercato...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata di oggi, domenica 21 dicembre 2025, molti siti web e svariati quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, soprattutto in ottica mercato, visti i problemi legati all'attacco e alla difesa rossonera... Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA

GABRIEL JESUS

—  

Non solo Fullkrug, secondo quanto riferito da 'Tuttosport' sarebbe stato proposto al Milan anche Gabriel Jesus in prestito. Il pallino che però non convince i rossoneri è legato alle condizioni fisiche del giocatore. Proprio per questo motivo, dopo l'arrivo di Niclas Fullkrug, la dirigenza rossonera partirà alla ricerca di un difensore da regalare a Massimiliano Allegri.

PROSSIMA SCHEDA

IL NOME NUOVO 

—  

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur la giovane stella del Sunderland Noah Sadiki avrebbe attirato l'attenzione di svariati club europei, che potrebbero affondare il colpo in estate.

Tra i vari club interessati, spunterebbe anche il Milan. Sadiki  classe 2004, gioca a centrocampo, ma potrebbe essere collocato anche in difesa, precisamente alla fascia destra. Il suo valore attuale si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro, secondo transfermarkt.

DISASI

—  

Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha portato degli aggiornamenti sulla situazione legata al difensore centrale, parlando di Axel Disasi: "Al momento non sono in corso colloqui o trattative concrete".

"In ogni finestra di mercato Disasi viene proposto in Italia e viene proposto puntualmente al Milan, quindi insomma è una ricorrenza, sembra come il 25 di dicembre con Natale. Disasi viene proposto non solo al Milan,  anche ad altri club.."

Moretto ha poi aggiunto che  'la priorità era chiudere, coprire l'attacco per poi dopo concentrarsi sul difensore, l'obiettivo è andare a prendere un difensore in prestito, cercando di essere parsimoniosi sulla spesa economica.'

FULLKRUG UOMO GIUSTO?

—  

Il Milan, come sappiamo, ha finalmente raggiunto l'accordo con il West Ham per il prestito con diritto di riscatto di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco classe '93.

L'ex Borussia Dortmund può essere l'uomo giusto per risolvere i problemi del Milan? Nonostante i problemi fisici del tedesco e i pochi gol in Premier League, il club rossonero punta molto sulla sua fisicità come risorsa da inserire a partita in corso, in modo da sbloccare alcune situazioni o mantenere alta la concentrazione, sperato anche che Allegri possa farlo rifiorire come ai tempi del Werder Brema.

