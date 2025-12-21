Pianeta Milan
Nel suo ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha parlato del calciomercato del Milan: le sue parole
Nel suo ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha voluto discutere su un tema molto importante: il calciomercato e le figure che decidono l'acquisto di un determinato calciatore. Secondo il giornalista sportivo, dividere le responsabilità sugli acquisti tra più figure non è una cosa proprio positiva. Ecco, di seguito, il suo pensiero in merito:

Milan, le parole di Pellegatti sul mercato

"Tare magari viene accusato di aver preso dei giocatori che in questo momento non hanno ancora reso, vero perchè ad esempio Jashari non l'abbiamo praticamente mai visto, anche se speriamo diventi un campione. Nkunku non l'abbiamo mai praticamente visto, De Winter non sta andando bene, Athekame non sembra all'altezza, però faremo il salto di qualità quando capiremo che questi giocatori li ha comprati il Milan perchè continuiamo da qualche anno a chiederci chi l'abbia scelto. Fin quando andremo avanti a chiederci chi abbia scelto un giocatore vuol dire che il Milan non è ancora a posto.

Quindi questo è un discorso che, nonostante la vittoria dello scudetto, va avanti da qualche anno. Chi l'ha scelto? Quando si parla delle altre squadre non ci chiediamo chi l'ha scelto, ma diciamo l'ha scelto l'Inter, la Lazio, il Napoli. Noi ormai abbiamo la conformazione mentale del chi l'ha scelto. Queste lotte sotterranee, queste cose che trapelano non vanno bene. Il mercato è del Milan, le responsabilità sono del Milan. Sennò ci sarà sempre chi sceglie solo quelli bravi e altri che scelgono solo quelli cattivi".

