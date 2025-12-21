"Chiudiamo con la Supercoppa. Trovo imbarazzante l’attacco di Allegri a Oriali. Preferisco parlare di calcio. E di un Bologna che continua a crescere. Italiano sta dimostrando al calcio italiano di essere veramente un allenatore speciale. Ma speciale è tutta la dirigenza rossoblù. Sartori è un genio. Anche colpi che sembravano assurdi come quelli di Bernardeschi e Immobile hanno avuto un loro senso. Bernardeschi che si è fratturato la clavicola contro l’Inter aveva segnato gol pesanti e Immobile con l’abituale freddezza ha realizzato il rigore che ha regalato al Bologna la finale di Supercoppa. Altro che giocatore finito".