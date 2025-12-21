Durante il solito appuntamento con il suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Luca Calamai ha voluto riservare anche due parole per la Supercoppa Italiana, parlando però dello scontro verbale tra Massimiliano Allegri e Lele Oriali durante Napoli-Milan. Il giornalista sportivo ha definito 'imbarazzante' l'attacco del tecnico rossonero nei confronti del campione del Mondo dell'82. Ecco, di seguito, le sue considerazioni.
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Calamai senza peli sulla lingua: “Trovo imbarazzante l’attacco di Allegri a Oriali”
Milan, le parole di Calamai sul caso Allegri-Oriali—
LEGGI ANCHE: Milan, dilemma Fullkrug: può risolvere i problemi dell’attacco rossonero?
"Chiudiamo con la Supercoppa. Trovo imbarazzante l’attacco di Allegri a Oriali. Preferisco parlare di calcio. E di un Bologna che continua a crescere. Italiano sta dimostrando al calcio italiano di essere veramente un allenatore speciale. Ma speciale è tutta la dirigenza rossoblù. Sartori è un genio. Anche colpi che sembravano assurdi come quelli di Bernardeschi e Immobile hanno avuto un loro senso. Bernardeschi che si è fratturato la clavicola contro l’Inter aveva segnato gol pesanti e Immobile con l’abituale freddezza ha realizzato il rigore che ha regalato al Bologna la finale di Supercoppa. Altro che giocatore finito".
© RIPRODUZIONE RISERVATA