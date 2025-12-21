Fullkrug, perciò, può risolvere i problemi del Milan? Leggendo i suoi numeri attuali, tutti direbbero di no. Per il Milan, infatti, sarà una vera e propria scommessa. Dalla sua parte, però, ci sono degli aspetti molto interessanti: il tedesco riesce a trovarsi a suo agio in mezzo all'area di rigore, ance grazie alla sua grande fisicità, che gli permette di far numerosi duelli con gli avversari.
Un altro aspetto da sottolineare è che non sarà l'attaccante titolare, ma servirà nei minuti finali della gara per magari tenere alta l'attenzione oppure far la differenza in caso di svantaggio. Massimiliano Allegri, si sa, è esperto nel far rifiorire i calciatori: che riesca a far tornare il Fullkrug del Werder Brema? Solo il tempo ce lo potrà dire.
