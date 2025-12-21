Il Milan e Niclas Fullkrug non sono mai stati così vicini. L'attaccante tedesco sarà in grado di risolvere i problemi dei rossoneri?

Alessia Scataglini 21 dicembre 2025 (modifica il 21 dicembre 2025 | 18:47)

Il Milan e Niclas Fullkrug non sono mai stati così vicini come ad ora. Il club rossonero ha trovato l'accordo con il West Ham e con il giocatore, che è pronto per sbarcare a Milano e svolgere le consuete visite mediche di rito non appena possibile. La dirigenza rossonera ha trattato per un prestito di 6 mesi con diritto di riscatto. La domanda che sorge spontanea, visti i numeri del tedesco, è una sola: può risolvere i problemi dell'attacco rossonero?