Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, dilemma Fullkrug: può risolvere i problemi dell’attacco rossonero?

ULTIME MILAN NEWS

Milan, dilemma Fullkrug: può risolvere i problemi dell’attacco rossonero?

Milan, dilemma Fullkrug: può risolvere i problemi dell’attacco rossonero? - immagine 1
Il Milan e Niclas Fullkrug non sono mai stati così vicini. L'attaccante tedesco sarà in grado di risolvere i problemi dei rossoneri?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan e Niclas Fullkrug non sono mai stati così vicini come ad ora. Il club rossonero ha trovato l'accordo con il West Ham e con il giocatore, che è pronto per sbarcare a Milano e svolgere le consuete visite mediche di rito non appena possibile. La dirigenza rossonera ha trattato per un prestito di 6 mesi con diritto di riscatto. La domanda che sorge spontanea, visti i numeri del tedesco, è una sola: può risolvere i problemi dell'attacco rossonero?

Milan, Fullkrug può svoltare?

—  

Come sappiamo, al Milan l'attacco è 'molto sterile'. L'unico vero e proprio centravanti puro che il Milan è riuscito ad avere, negli ultimi anni, è stato Olivier Giroud, assoluto protagonista della vittoria dello scudetto del 2022. Dopo di lui, nessun altro. Quest'anno, tutto il peso dell'attacco è finito sulle spalle di Santiago Gimenez, giocatore messicano arrivato a gennaio scorso dal Feyenoord, e Christopher Nkunku, arrivato in estate dal Chelsea. I numeri, però, non sono positivi: zero gol per entrambi gli attaccanti. Questa è stata spinta decisiva per la dirigenza rossonera nel cercare un nuovo nome. Gli occhi son stati poi puntati proprio su Fullkrug, attaccante classe '93, che però non sta vivendo un bellissimo momento in Premier League: pochi gol, troppi problemi fisici.

LEGGI ANCHE

Fullkrug, perciò, può risolvere i problemi del Milan? Leggendo i suoi numeri attuali, tutti direbbero di no. Per il Milan, infatti, sarà una vera e propria scommessa. Dalla sua parte, però, ci sono degli aspetti molto interessanti: il tedesco riesce a trovarsi a suo agio in mezzo all'area di rigore, ance grazie alla sua grande fisicità, che gli permette di far numerosi duelli con gli avversari.

LEGGI ANCHE: Pagelle Primavera, Napoli-Milan 1-1: ottima partita di Pandolfi e Lontani, ma le loro prestazioni non bastano

Un altro aspetto da sottolineare è che non sarà l'attaccante titolare, ma servirà nei minuti finali della gara per magari tenere alta l'attenzione oppure far la differenza in caso di svantaggio. Massimiliano Allegri, si sa, è esperto nel far rifiorire i calciatori: che riesca a far tornare il Fullkrug del Werder Brema? Solo il tempo ce lo potrà dire.

Leggi anche
Milan, Pedullà duro: “La partita col Napoli ha fatto emergere dei limiti delle scelte...
Pellegatti duro: “Match Milan-Como a Perth voluto fortemente dalla società. Scelta che non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA