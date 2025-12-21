Pagelle Primavera, Napoli-Milan 1-1: super partita di Pandolfi e Lontani

Si è disputata, nel primo pomeriggio, allo 'Stadio Giuseppe Piccolo',Napoli-Milan, valida per la 17^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 1-1. Per i rossoneri gol di Lontani su rigore. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA