Calciomercato Milan, procede spedita la trattativa per Fullkrug: le ultime

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la trattativa per portare a Milano Niclas Füllkrug procede spedita: le ultime da Matteo Moretto
Il calciomercato si avvicina, e il Milan si sta muovendo per cercare di portare a Milano i giusti rinforzi per Massimiliano Allegri. Arrivano delle novità riguardanti la situazione di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco in forza al West Ham. Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa per portare a Milano l'ex Borussia Dortmund procede spedita e, salvo complicanze, si chiuderà definitivamente nei primi giorni della prossima settimana.

L'operazione sarebbe stata portata avanti interamente dal DS Igli Tare, che aveva messo Fullkrug nel mirino già da diverso tempo proprio per regalare la tanto desiderata punta a Massimiliano Allegri nel minor tempo possibile. Per ragioni economiche, il suo nome risultò essere quello più semplice da prendere. Secondo Moretto, Fullkrug arriverà a Milano già a fine mese, dando inizio al suo nuovo capitolo al Milan. Ricordiamo che il tedesco è un attaccante versatile: oltre che come prima punta, il tedesco può essere impiegato anche come ala destra o sinistra.

