Pagelle Primavera, Napoli-Milan 1-1: ottima partita di Pandolfi e Lontani, ma le loro prestazioni non bastano
L'operazione sarebbe stata portata avanti interamente dal DS Igli Tare, che aveva messo Fullkrug nel mirino già da diverso tempo proprio per regalare la tanto desiderata punta a Massimiliano Allegri nel minor tempo possibile. Per ragioni economiche, il suo nome risultò essere quello più semplice da prendere. Secondo Moretto, Fullkrug arriverà a Milano già a fine mese, dando inizio al suo nuovo capitolo al Milan. Ricordiamo che il tedesco è un attaccante versatile: oltre che come prima punta, il tedesco può essere impiegato anche come ala destra o sinistra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA