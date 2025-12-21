Il calciomercato si avvicina, e il Milan si sta muovendo per cercare di portare a Milano i giusti rinforzi per Massimiliano Allegri. Arrivano delle novità riguardanti la situazione di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco in forza al West Ham. Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa per portare a Milano l'ex Borussia Dortmund procede spedita e, salvo complicanze, si chiuderà definitivamente nei primi giorni della prossima settimana.