Nell'ultimo video pubblicato su Youtube, il giornalista Matteo Moretto ha rivelato un retroscena di mercato che riguarda proprio il Milan di Allegri . Secondo Moretto, l'allenatore livornese ha espresso il desiderio di poter portare a Milano Moise Kean già a gennaio. L'ex attaccante bianconero, ora alla Fiorentina , sarebbe il prescelto di Massimiliano Allegri per guidare l'attacco rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Moretto

"Vi voglio raccontare un retroscena interessante. È vero che Fullkrug a livello di costi e velocità dell'operazione, a livello di caratteristiche tecniche è un attaccante, una prima punta da area di rigore. Era il nome forse più facile da raggiungere, però c'è un nome che Massimiliano Allegri avrebbe voluto veramente. Il nome per cui Allegri si è speso in prima persona, il nome che l'allenatore del Milan avrebbe voluto aggiungere alla propria rosa perchè riteneva potesse essere un'arma letale da aggiungere poi a quelli che sono i Leao di turno. Il nome di cui parleremo è un grande amico di Rafa Leao.