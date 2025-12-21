Pianeta Milan
Il noto esperto di mercato, Matteo Moretto, è tornato a parlare di Milan, rivelando un retroscena di mercato legato a Massimiliano Allegri e... Moise Kean, attaccante della Fiorentina
Alessia Scataglini
Nell'ultimo video pubblicato su Youtube, il giornalista Matteo Moretto ha rivelato un retroscena di mercato che riguarda proprio il Milan di Allegri. Secondo Moretto, l'allenatore livornese ha espresso il desiderio di poter portare a Milano Moise Kean già a gennaio. L'ex attaccante bianconero, ora alla Fiorentina, sarebbe il prescelto di Massimiliano Allegri per guidare l'attacco rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Moretto

"Vi voglio raccontare un retroscena interessante. È vero che Fullkrug a livello di costi e velocità dell'operazione, a livello di caratteristiche tecniche è un attaccante, una prima punta da area di rigore. Era il nome forse più facile da raggiungere, però c'è un nome che Massimiliano Allegri avrebbe voluto veramente. Il nome per cui Allegri si è speso in prima persona, il nome che l'allenatore del Milan avrebbe voluto aggiungere alla propria rosa perchè riteneva potesse essere un'arma letale da aggiungere poi a quelli che sono i Leao di turno. Il nome di cui parleremo è un grande amico di Rafa Leao.

Vi stiamo parlando di Moise Kean, attaccante della Fiorentina, che sicuramente avrà un futuro incerto a Firenze, soprattutto a partire da giugno. Sarà difficile che la Fiorentina si privi di Kean a giungo, ma vi dico che Allegri avrebbe voluto lui per questo mercato di gennaio. Però le condizioni non sono percorribili e il Milan ormai è arrivato alla definizione per Fullkrug. Tra l'altro all'intero della Fiorentina sta avvenendo una vera e propria rivoluzione"

