Turci: “Kean? Come caratteristiche è il profilo giusto per il Milan”

Tommaso Turci, giornalista per Dazn, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Rossonera sul calciomercato del Milan
Il calciomercato si sta avvicinando sempre di più, e il Milan non vuole farsi trovare impreparato. In via Aldo Rossi stanno valutando diverse opzioni per rinforzare La Rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e riempire quei buchi presenti, anche a causa dei tanti infortuni che hanno colpito la squadra. Due dei nomi fatti più recentemente sono quelli di Palestra del Cagliari in prestito dall'Atalanta, e Moise Kean. Tommaso Turci, giornalista per Dazn, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Rossonera sul calciomercato del Milan. Le sue parole:

Milan, le parole di Turci

Due nomi possibili per il calciomercato: Kean e Palestra. Le parole di Tommaso Turci: "Kean adesso deve assolutamente rilanciarsi e sta vivendo un momento complesso. Come caratteristiche sono d’accordo, è il profilo giusto per il Milan. Palestra ottima chiamata, a me ricorda tantissimo Zambrotta, sta crescendo tanto e ha solo 20 anni. Un giocatore che consiglio da mettere nel pacchetto arretrato è Thiago Silva“

