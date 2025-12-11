Due nomi possibili per il calciomercato: Kean e Palestra. Le parole di Tommaso Turci: "Kean adesso deve assolutamente rilanciarsi e sta vivendo un momento complesso. Come caratteristiche sono d’accordo, è il profilo giusto per il Milan. Palestra ottima chiamata, a me ricorda tantissimo Zambrotta, sta crescendo tanto e ha solo 20 anni. Un giocatore che consiglio da mettere nel pacchetto arretrato è Thiago Silva“