Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Pellegatti su Torino-Milan: “Chiedo scusa perchè ho pensato sul 2-0 che fosse compromessa”

INTERVISTE

Pellegatti su Torino-Milan: “Chiedo scusa perchè ho pensato sul 2-0 che fosse compromessa”

Pellegatti su Torino-Milan: “Chiedo scusa perchè ho pensato sul 2-0 che fosse compromessa” - immagine 1
Nel post partita di Torino-Milan, ancora sulle tribune dello stadio Olimpico di Torino, il giornalista Pellegatti ha commentato il match: le scuse ai ragazzi di Allegri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel post partita di Torino-Milan, ancora sulle tribune dello stadio Olimpico di Torino, il giornalista Carlo Pellegatti ha voluto commentare la partita svolta dai rossoneri in un video pubblicato sul suo profilo Tik Tok. Il giornalista rossonero ha ammesso di aver pensato, in precedenza che la partita fosse persa a causa del 2-0 degli avversari, scusandosi successivamente con i ragazzi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Torino-Milan, le parole di Pellegatti

—  

Devo chiedere scusa ai ragazzi, devo chiedere scusa ai ragazzi del Milan, dal cuore infinito, dall’amore infinito per questa maglia. Devo chiedere scusa perchè sinceramente sul 2-0 pensavo fosse una partita già compromessa, invece il tiro di Rabiot, come un lampo nel buio, ha rischiarato, come una stella cometa, e dietro quel gol di Rabiot i ragazzi hanno trovato la luce e hanno giocato pur senza uno dei re Magi, senza uno dei re Magi, Leao. Nel secondo tempo, nonostante l’attacco febbrile, nonostante qualche brivido di freddo, Rabiot i brividi li ha trasmessi a noi.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Top Milan News: novità sugli infortunati e le parole di Braida. Niente Australia per Milan-Como e il mercato

Il gol di Rabiot, i gol di Pulisic, un bellissimo gol su passaggio di Saelemaekers tornato ai suoi livelli. E poi Ricci mette la palla da destra in mezzo, e di prima intenzione ancora Pulisic, ha trasmesso dei brividi ma di caldo ai tifosi del Milan. Non pensavo, chissà tutti pensavano di esseresi liberati anche del Milan, ma no, non vi siete liberati del Milan, il Milan è li e sarà sempre li”

Leggi anche
Lotta scudetto, Mourinho sicuro: “Sarà tra Inter, Napoli e Milan. Allegri è un allenatore...
Milan, ascolta Braida: “Maignan? Se vuoi vincere trofei, va blindato. Devi tenerti stretto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA