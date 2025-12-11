Nel post partita di Torino-Milan , ancora sulle tribune dello stadio Olimpico di Torino, il giornalista Carlo Pellegatti ha voluto commentare la partita svolta dai rossoneri in un video pubblicato sul suo profilo Tik Tok. Il giornalista rossonero ha ammesso di aver pensato, in precedenza che la partita fosse persa a causa del 2-0 degli avversari, scusandosi successivamente con i ragazzi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Torino-Milan, le parole di Pellegatti

“Devo chiedere scusa ai ragazzi, devo chiedere scusa ai ragazzi del Milan, dal cuore infinito, dall’amore infinito per questa maglia. Devo chiedere scusa perchè sinceramente sul 2-0 pensavo fosse una partita già compromessa, invece il tiro di Rabiot, come un lampo nel buio, ha rischiarato, come una stella cometa, e dietro quel gol di Rabiot i ragazzi hanno trovato la luce e hanno giocato pur senza uno dei re Magi, senza uno dei re Magi, Leao. Nel secondo tempo, nonostante l’attacco febbrile, nonostante qualche brivido di freddo, Rabiot i brividi li ha trasmessi a noi.