Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Lotta scudetto, Mourinho sicuro: “Sarà tra Inter, Napoli e Milan. Allegri è un allenatore fantastico”

INTERVISTE

Lotta scudetto, Mourinho sicuro: “Sarà tra Inter, Napoli e Milan. Allegri è un allenatore fantastico”

Mourinho sicuro: 'Scudetto tra Inter, Napoli e Milan. Su Allegri...'
Nel post-partita di Benfica-Napoli 2-0, l'ex allenatore della Serie A José Mourinho si è espresso sulla lotta scudetto, analizzando le tre squadre in vetta. Ecco le sue parole in conferenza stampa
Redazione

Al termine dell'ultima giornata di Serie A, sembra essersi delineata, almeno per il momento, la triade che si giocherà lo scudetto fino all'ultima giornata. Parliamo del trio formato da Milan, Napoli e Inter. Tutte e tre uscite vincitrici da tre partite importanti per il loro cammino in campionato. L'Inter ha annientato il Como di Fabregas, confermando di essere una squadra ancora temibile. Il Napoli di Conte ha battuto la Juventus nel big match di giornata, lanciando un segnale di forza alle rivali. Il Milan ha dimostrato carattere ribaltando il 2-0 provvisorio del Torino che avrebbe potuto sancire un altro pesante calo contro una squadra di fascia media.

LEGGI ANCHE: Top Milan News: novità sugli infortunati e le parole di Braida. Niente Australia per Milan-Como e il mercato

LEGGI ANCHE

A proposito della lotta scudetto, l'ex allenatore di Inter e Roma José Mourinho ha detto la sua in conferenza stampa dopo la vittoria in Champions League del suo Benfica contro il Napoli. "Difficile. È difficile. L'Inter ha un super potenziale con una rosa top, uguale il Napoli. Il Milan gioca una partita alla settimana. Ha un allenatore fantastico come Allegri, che può allenare in un modo che Conte e Chivu non possono fare perché hanno tante partite da giocare. E purtroppo penso che sarà tra queste tre squadre, perché mi piacerebbe tantissimo...andrei anche io al Circo Massimo (riferendosi alla possibile vittoria della Roma, ndr), ma non penso" ha dichiarato post Benfica-Napoli.

Leggi anche
Milan, ascolta Braida: “Maignan? Se vuoi vincere trofei, va blindato. Devi tenerti stretto...
Braida elogia Modric: “Luka un campione e un grande professionista, il Milan deve...

© RIPRODUZIONE RISERVATA