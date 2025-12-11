Mourinho sicuro: 'Scudetto tra Inter, Napoli e Milan. Su Allegri...'

A proposito della lotta scudetto, l'ex allenatore di Inter e Roma José Mourinho ha detto la sua in conferenza stampa dopo la vittoria in Champions League del suo Benfica contro il Napoli. "Difficile. È difficile. L'Inter ha un super potenziale con una rosa top, uguale il Napoli. Il Milan gioca una partita alla settimana. Ha un allenatore fantastico come Allegri, che può allenare in un modo che Conte e Chivu non possono fare perché hanno tante partite da giocare. E purtroppo penso che sarà tra queste tre squadre, perché mi piacerebbe tantissimo...andrei anche io al Circo Massimo (riferendosi alla possibile vittoria della Roma, ndr), ma non penso" ha dichiarato post Benfica-Napoli.