Marchisio: “Scudetto? Inter e Napoli davanti, ma il Milan ha Allegri, grandissimo allenatore”

Marchisio: “Scudetto? Inter e Napoli davanti, ma il Milan ha Allegri, grandissimo allenatore” - immagine 1
L’ex giocatore della Juventus Marchisio, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato della lotta scudetto: le sue parole sul Milan di Allegri e non solo...
L’ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio, intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', ha voluto soffermarsi a parlare della lotta scudetto, inserendo il Milan di Massimiliano Allegri tra le pretendenti al titolo. L'ex bianconero, inoltre, ha voluto spendere alcune parole sul giocare i match con la febbre, proprio come fece Christian Pulisic contro il Torino. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Marchisio sulla lotta Scudetto

Sulla lotta scudetto in Serie A: "Metto Inter e Napoli davanti ma il Milan ha Allegri, un grandissimo allenatore. Nella rimonta di Torino si sono visti allenatore e qualità dei giocatori”.

LEGGI ANCHE: Top Milan News: novità sugli infortunati e le parole di Braida. Niente Australia per Milan-Como e il mercato

Se lui stesso ha mai giocato con la febbre come Pulisic: “Sì, con 38 e mezzo. Era Italia-Olanda, l’esordio di Conte da c.t., un’amichevole a Bari. A fine primo tempo avevo la tosse fortissima, mi girava la testa. “Mister , sono bollente”. “Claudio, devi stare in campo”. “Ma stiamo vincendo 2-0, è un’amichevole”. E lui: “Non mi mollare adesso”. Ho giocato altri 15-20 minuti”

