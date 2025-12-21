Pellegatti: 'Milan-Como a Perth? Non capisco la scelta della società'

Pellegatti ha poi continuato: "Il Milan ci è già caduto dentro una volta il 26 aprile 1959 quando l’arbitro Groppi, arbitro francese, ha diretto Talmone Torino-Milan. Una partita terribile, finita 3-3 col peggiore in campo l’arbitro francese. L’esperienza di arbitri stranieri nel campionato italiano per fortuna è finita lì, ma è stata disastrosa. Ma andiamo a Perth, una scelta voluta duramente e fortemente dalla dirigenza del Milan. Una scelta che non avevo capito, non capisco e continuo a non capire. Incredibile. Avete sentito le trasferte. E come ciliegina 44 ore di viaggio con il ritorno e la trasferta a Pisa".