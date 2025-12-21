L'analisi di Adani: 'La chiave della sfida è stato il duello De Winter-Hojlund'

Dopo la sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte, è chiaro ed evidente che il Milan abbia bisogno di intervenire sul mercato per permettere a Massimiliano Allegri di lottare per le posizioni alte della classifica fino alle ultime settimane di maggio. Oltre all'attacco, reparto che si sta ampliando con l'arrivo ormai certo di Niclas Fullkrug dal West Ham, il club di Via Aldo Rossi vuole rinforzarsi anche in difesa, cercando un centrale che porti esperienza al reparto. Necessità sottolineata dalla semifinale di Supercoppa persa contro gli azzurri, in cui il duello perso (più volte) da De Winter contro Hojlund ha indirizzato la gara.