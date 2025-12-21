Pianeta Milan
Napoli-Milan, Adani: “Hojlund ha fatto impazzire De Winter. Il duello tra i due è stato la chiave del match”

L'analisi di Adani: 'La chiave della sfida è stato il duello De Winter-Hojlund'
Durante l'ultimo appuntamento di 'Vive El Futbol' l'ex difensore dell'Inter Daniele Adani ha analizzato Napoli-Milan, sottolineando un aspetto del match. Ecco le sue parole
Dopo la sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte, è chiaro ed evidente che il Milan abbia bisogno di intervenire sul mercato per permettere a Massimiliano Allegri di lottare per le posizioni alte della classifica fino alle ultime settimane di maggio. Oltre all'attacco, reparto che si sta ampliando con l'arrivo ormai certo di Niclas Fullkrug dal West Ham, il club di Via Aldo Rossi vuole rinforzarsi anche in difesa, cercando un centrale che porti esperienza al reparto. Necessità sottolineata dalla semifinale di Supercoppa persa contro gli azzurri, in cui il duello perso (più volte) da De Winter contro Hojlund ha indirizzato la gara.

Adani commenta Napoli-Milan

A proposito di questo uno contro uno, l'ex difensore dell'Inter Daniele Adani ha commentato recentemente la partita del Diavolo disputata a Riad, sottolineando che proprio quel duello è stata la chiave del match. Ecco le sue parole durante il formato 'Viva El Futbol'

"Nel suo gol Hojlund ha fatto impazzire letteralmente De Winter. Lì c'è la chiave della partita: il duello tra i due. De Winter ha fatto davvero fatica nell'uno contro uno. Sulla palla in profondità c'era sempre un riferimento, il danese, che teneva dietro De Winter, sottolineando come il Napoli abbia costruito buona parte del suo piano offensivo proprio su quella dinamica. Forse Maignan è leggermente colpevole sui due gol del Napoli".

