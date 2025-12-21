Milan, Borghi ne è certo: 'Diavolo in calo, ha bisogno del mercato...'

Borghi ha poi aggiunto: "Io credo che un intervento sul mercato sia da valutare, proprio a livello di capacità individuale di guidare il reparto. Perché basta cambiarne uno e le cose cambiano radicalmente. Il Milan è in calo e ha bisogno del mercato. Ha bisogno di comunicare, a tutti quelli che non se n’erano resi conto, che il potenziale del Milan è un potenziale che è stato enormemente aumentato dalle prestazioni, dai risultati, dal lavoro dello staff tecnico ad inizio stagione ma il potenziale di una squadra che ha il grande obiettivo di finire tra le prime quattro, tutto il resto sono sogni".