Milan, Borghi ne è certo: 'Diavolo in calo, ha bisogno del mercato...'

Borghi analizza: “Il Milan è in calo e ha bisogno del mercato. Il suo potenziale è da prime quattro…”

L'opinionista Stefano Borghi ha parlato nel suo ultimo video YouTube del momento del Milan, dopo la sconfitta col Napoli. Ecco le sue parole in seguito alla Supercoppa Italiana
Le ultime prestazioni del Milan, il pareggio col Sassuolo e la sconfitta col Napoli in Supercoppa Italiana, hanno mostrato, ancora una volta che questa squadra necessita un aiuto importante dal mercato di gennaio. Lo crede anche il giornalista e opinionista Stefano Borghi, che, nel suo ultimo video pubblicato su YouTube ha analizzato e commentato la sconfitta del Diavolo di Massimiliano Allegri contro gli azzurri di Antonio Conte. Ecco le sue parole.

"Il Napoli ha meritato la vittoria. De Winter ha passato una serata difficile, in generale la difesa del Milan negli ultimi tempi sta, tra enormi virgolette, un pochino scoprendo il trucco. Il pacchetto difensivo figlio dei miracoli di Maignan di inizio stagione è andato al di là del proprio reale valore come rendimento. Tant'è che si sottolineavano le grandi serate dei big match con la porta inviolata e invece le partite un po’ più normali, un po’ più di passaggio, con un filo meno di concentrazione, si nota un gran numero di gol subiti. Adesso i gol subiti sono costanti perché il Milan ne ha presi ancora due".

Borghi ha poi aggiunto: "Io credo che un intervento sul mercato sia da valutare, proprio a livello di capacità individuale di guidare il reparto. Perché basta cambiarne uno e le cose cambiano radicalmente. Il Milan è in calo e ha bisogno del mercato. Ha bisogno di comunicare, a tutti quelli che non se n’erano resi conto, che il potenziale del Milan è un potenziale che è stato enormemente aumentato dalle prestazioni, dai risultati, dal lavoro dello staff tecnico ad inizio stagione ma il potenziale di una squadra che ha il grande obiettivo di finire tra le prime quattro, tutto il resto sono sogni".

