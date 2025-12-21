Pianeta Milan
Fabio Ravezzani, è tornato a parlare della Supercoppa giocata in Arabia Saudita, parlando delle scelte fatte da Allegri, allenatore del Milan
La Supercoppa Italiana, per il Milan, è già finita. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono stati eliminati dal Napoli di Antonio Conte nella semifinale di pochi giorni fa. Decisivi i gol di David Neres e Rasmus Hojlund.  Stessa sorte toccata ai cugini dell'Inter: i ragazzi di Chivu sono stati eliminati dal Bologna di Vincenzo Italiano che, dopo la finale di Coppa Italia dello scorso maggio, disputeranno anche quella della Supercoppa. Il giornalista e noto conduttore televisivo Fabio Ravezzani, è tornato a parlare della Supercoppa giocata in Arabia Saudita, parlando specificatamente del rendimento delle due squadre milanesi e delle scelte dei rispettivi allenatori. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Ravezzani

Le parole di Ravezzani: “Seguo e approvo le scelte di Chivu e Allegri. La Supercoppa è una competizione di cui tra 2 mesi non si ricorderà nessuno o quasi. Giusto far giocare le riserve, anche pensando a un'eventuale seconda partita".

