Rocchi sul VAR: 'Niente abusi ma ci sono degli errori. Non siamo perfetti...'

INTERVISTE

Serie A, il designatore arbitrale Rocchi: “Abuso del VAR? No, ma ci sono errori. Le aspettative sono alte…”

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato ospite a Rai 2 per analizzare alcuni episodi della stagione. Ecco le sue parole sul VAR e sul suo utilizzo in Serie A
Nella giornata di oggi, Gianluca Rocchi, attuale responsabile delle designazioni arbitrali di Serie A e Serie B ed ex direttore di gara di alto profilo, ha parlato su Rai 2 analizzando e commentando alcuni episodi arbitrali controversi della stagione 2025/26. Per l'occasione ha anche parlato del VAR e dell'utilizzo che se ne fa. Ecco le sue parole.

Rai 2, le parole di Gianluca Rocchi

"Il VAR è diventato un portatore di giustizia enorme nel calcio, il problema che abbiamo oggi è che dopo 7 anni di utilizzo le aspettative sul VAR sono molto più alte. Quando io ancora arbitravo è stato introdotto ed è diventata una novità incredibile ed ha portato tantissimi benefici ma più vai avanti più le richieste sono alte".

Rocchi ha poi aggiunto: "La preoccupazione che abbiamo noi arbitri, io particolarmente, è quando sento parlare di VAR come se fosse la perfezione e quello mi dispiace dirlo ma noi non siamo perfetti e non lo saremo mai. Su 100 errori che avremmo fatto prima del VAR, oggi sono 85/90. Abuso del VAR? No ma ci sono degli errori".

