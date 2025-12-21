Sarri come Rabiot: 'Non parlo degli arbitri. La situazione è chiara...'

"Degli arbitri non parlo più. Parlate con la società perché una volta che ho parlato mi hanno fatto un comunicato contro. La situazione è talmente chiara che se rispondo prendo una squalifica". Queste le parole pronunciate dall'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo il pareggio casalingo contro la Cremonese di Davide Nicola. Nella prima partita della 16^ giornata di Serie A, ci sono stati diversi episodi arbitrali dubbi, persino un errore netto rispetto a ciò che dice il regolamento. Per questo motivo, Sarri, anche se in maniera indiretta, ha voluto mandare dei messaggi precisi all'AIA.
Sarri fa eco a Rabiot: "Non parlo degli arbitri. La situazione è talmente chiara che se rispondo…"
Sarri fa eco a Rabiot: “Non parlo degli arbitri. La situazione è talmente chiara che se rispondo…”
Al termine di Lazio-Cremonese 0-0, l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato dell'operato degli arbitri. Parole che assomigliano a quelle di Adrien Rabiot dopo Napoli-Milan. Ecco cosa ha detto
Le parole dell'allenatore biancoceleste sull'operato di Pairetto durante Lazio-Cremonese fanno eco alle dichiarazioni di Adrien Rabiot dopo la direzione della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025 tra Napoli e Milan. Ecco il pensiero del centrocampista rossonero al termine della sconfitta contro gli azzurri di Antonio Conte: "L'arbitro poteva fare molto meglio, ma non è solo su questa partita, ma da tante partite. Non parlo solo del Milan, guardo anche le altre partite. Dispiace ma in questo momento non stanno facendo bene. Ma non è colpa dell'arbitro questa partita, dipendeva da noi".
