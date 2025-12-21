Sarri come Rabiot: 'Non parlo degli arbitri. La situazione è chiara...'

Al termine di Lazio-Cremonese 0-0, l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato dell'operato degli arbitri. Parole che assomigliano a quelle di Adrien Rabiot dopo Napoli-Milan. Ecco cosa ha detto

"Degli arbitri non parlo più. Parlate con la società perché una volta che ho parlato mi hanno fatto un comunicato contro. La situazione è talmente chiara che se rispondo prendo una squalifica". Queste le parole pronunciate dall'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo il pareggio casalingo contro la Cremonese di Davide Nicola. Nella prima partita della 16^ giornata di Serie A, ci sono stati diversi episodi arbitrali dubbi, persino un errore netto rispetto a ciò che dice il regolamento. Per questo motivo, Sarri, anche se in maniera indiretta, ha voluto mandare dei messaggi precisi all'AIA.