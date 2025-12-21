Pianeta Milan
Cassano: 'Conte ha isolato Hojlund contro De Winter. Il danese ha tritato il Milan'
L'ex attaccante rossonero Antonio Cassano ha commentato la vittoria del Napoli sul Milan in Supercoppa. Le parole su De Winter, Hojlund e Conte a 'Viva El Futbol'
Il Milan è uscito contro il Napoli in Supercoppa Italiana. Non una bella partita per quanto riguarda i rossoneri, specialmente nel secondo tempo quando sotto di un gol e poi di due, il Diavolo non ha creato pericoli a Milinkovic-Savic e alla difesa di Antonio Conte. Anche l'ex attaccante del Milan Antonio Cassano ha commentato la sfida a Riyad tra rossoneri e partenopei.

Cassano su Napoli-Milan di Supercoppa Italiana

"Per il Milan zero tiri in porta, Milinkovic ha fatto zero parate. Milan molto lento, niente di che". Queste le sue parole a Viva El Futbol: "Non sempre ti va bene l’1-0 e tutti in difesa. Il Napoli ha strameritato di vincere".

Cassano continua: "Ovviamente la partita l’ha vinta quel genio in panchina di Conte, che ha messo le due mezze punte Elmas e Neres per tirar fuori Pavlovic e Tomori e per isolare l’uno contro uno di Hojlund con De Winter. Quando uno è un genio vince le partite così. Hojlund ha tritato De Winter e tutto il Milan. Questo vuol dire saper allenare ad alti livelli e Conte lo fa da tantissimi anni".

