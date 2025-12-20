Terracciano sul suo ruolo: 'Il braccetto fa per me, mi trovo bene'

Pianeta Milan
Milan, senti Terracciano: “Il ruolo da braccetto fa per me, ne parlo ogni giorno con il mister”

Filippo Terracciano è in prestito alla Cremonese, ma con Nicola è un punto fisso della rosa come braccetto destro. Ne ha parlato a 'DAZN' prima di Lazio-Cremonese
Nell'ultima finestra di mercato estiva, il Milan ha concluso diverse operazioni in prestito per i giocatori in uscita. Uno di questi è Filippo Terracciano, difensore classe 2003 ora alla Cremonese, con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza. Uno dei maggiori problemi incontrati da Terracciano nelle sue due stagioni in rossonero è stato trovare la miglior collocazione tattica in campo. Infatti, l'ex Milan ha giocato in tanti ruoli della difesa e del centrocampo, senza trovare mai un compito preciso.

Ora, con la maglia della Cremonese, è un titolare fisso nel ruolo di braccetto destro nel 3-5-2 studiato da Davide Nicola. Nel suo campionato, peraltro, ha già trovato due gol. Del suo nuovo ruolo ne ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Lazio-Cremonese, prima partita della 16^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole sulla nuova posizione da braccetto di destra: "Mi trovo bene da braccetto, fa per me. Mi piace questo ruolo da ruolo da ricoprire, ne parlo ogni giorno con il mister".

