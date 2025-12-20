Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la lite tra Allegri e Oriali. Ecco le sue parole sullo scontro avvenuto durante Napoli-Milan
In occasione della fine delle due semifinali della Supercoppa Italiana 2025, il giornalista Paolo De Paola ha commentato i principali temi derivati dalla prima parte della 'Final Four' di Riad. Non poteva mancare un pensiero sull'episodio al centro di ogni discorso calcistico degli ultimi giorni. Parliamo, ovviamente, dello scontro verbale tra Allegri e Oriali durante Napoli-Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.
Le parole di De Paola sulla lite tra Allegri e Oriali
—
Allegri andrebbe squalificato per gli insulti ad Oriali? "Io penso che il problema del calcio italiano non possano essere le parole che ha detto Allegri ad Oriali. Ho tante critiche da fare al tecnico livornese, ma questa mi sembra una questione speciosa. Allora dovremmo bacchettare tutti gli allenatori. Di certo non è il massimo, ma farne il simbolo di una battaglia mi pare sbagliato. Gravina dovrebbe pensare ad altro, dato che lui già doveva essersi già dimesso da tempo. Ribadisco, non credo che i problemi del calcio italiano siano questi".