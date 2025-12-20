Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste De Paola: “Lite Allegri-Oriali? Non è un problema del calcio italiano. Gravina dovrebbe pensare ad altro…”

INTERVISTE

De Paola: “Lite Allegri-Oriali? Non è un problema del calcio italiano. Gravina dovrebbe pensare ad altro…”

Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la lite tra Allegri e Oriali. Ecco le sue parole sullo scontro avvenuto durante Napoli-Milan
Redazione

In occasione della fine delle due semifinali della Supercoppa Italiana 2025, il giornalista Paolo De Paola ha commentato i principali temi derivati dalla prima parte della 'Final Four' di Riad. Non poteva mancare un pensiero sull'episodio al centro di ogni discorso calcistico degli ultimi giorni. Parliamo, ovviamente, dello scontro verbale tra Allegri e Oriali durante Napoli-Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.

Le parole di De Paola sulla lite tra Allegri e Oriali

—  

Allegri andrebbe squalificato per gli insulti ad Oriali? "Io penso che il problema del calcio italiano non possano essere le parole che ha detto Allegri ad Oriali. Ho tante critiche da fare al tecnico livornese, ma questa mi sembra una questione speciosa. Allora dovremmo bacchettare tutti gli allenatori. Di certo non è il massimo, ma farne il simbolo di una battaglia mi pare sbagliato. Gravina dovrebbe pensare ad altro, dato che lui già doveva essersi già dimesso da tempo. Ribadisco, non credo che i problemi del calcio italiano siano questi".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, quanto ha pesato l'assenza di Fofana: i numeri sui gol subiti parlano chiaro

La partita invece che impressioni ti ha lasciato? "In campo c'è stata una sola squadra. Penso che gli atteggiamenti di Allegri siano stati volti proprio a nascondere l'atteggiamento di una squadra che è sembrata non credere alla vittoria. Anche la formazione mi è sembrata un po' discutibile nonostante gli infortuni. Modric poteva giocare, così come Fofana. Detto ciò il Milan non è scarso e ha le armi per puntare alla vetta in campionato".

Leggi anche
De Siervo: “La prossima Supercoppa non si giocherà in Arabia. Milan-Como a Perth...
Lite Allegri-Oriali, Impallomeni: “Chi sbaglia deve pagare, ma bisogna valutare le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA