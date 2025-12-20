La partita invece che impressioni ti ha lasciato? "In campo c'è stata una sola squadra. Penso che gli atteggiamenti di Allegri siano stati volti proprio a nascondere l'atteggiamento di una squadra che è sembrata non credere alla vittoria. Anche la formazione mi è sembrata un po' discutibile nonostante gli infortuni. Modric poteva giocare, così come Fofana. Detto ciò il Milan non è scarso e ha le armi per puntare alla vetta in campionato".