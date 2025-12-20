Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, a SportMediaset ha parlato anche di Milan-Como a Perth. Ecco le sue parole

"Ci sono varie richieste per la prossima edizione, non solo dagli Stati Uniti ma anche in Asia: abbiamo una scelta ampia. La prossima Supercoppa non si giocherà in Arabia ". Questo l'annuncio di Luigi De Siervo , amministratore delegato della Lega Serie A, a SportMediaset.

De Siervo ha parlato anche di Milan-Como che si dovrebbe giocare alla fine a Perth, in Australia: "Il fenomeno va inquadrato in un fenomeno globale, si deve guardare all’estero e mettere al centro i tifosi: non solo quelli nazionali. E’ un sacrificio che chiediamo e crediamo venga compreso".