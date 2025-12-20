LEGGI ANCHE: Top News Milan: mercato bollente. Fullkrug in arrivo. Thiago Silva arriva? La situazione
De Siervo conclude: "Con Perth ci apriremo a un mercato come quello australiano, l’obiettivo non è stravolgere ma fare quello che le le leghe americane fanno ormai da decenni. Un sacrificio pubblico per raggiungere un grande obiettivo: restare tra le prime quattro leghe al mondo". Il Milan, dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana, giocherà domenica 28 contro il Verona in campionato.
