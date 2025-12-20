Pianeta Milan
Il presidente australiano del Catania Pelligra: “Milan-Como aprirebbe le porte del calcio italiano in Asia”

Milan-Como a Perth, Pelligra: 'Si potrebbe creare un clima di scambio...'
Si torna a parlare di Milan-Como a Perth. Ecco cosa ne pensa a riguardo il Presidente australiano del Catania Ross Pelligra
Milan-Como a Perth rimane un argomento di forte dibattito. Dopo le parole del Presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli, in cui diceva che si aspettava novità importanti entro il 18 dicembre, nella giornata di ieri sono state rilasciate altre dichiarazioni per quanto riguarda la possibilità di disputare la partita tra i rossoneri e i comaschi dall'altra parte del mondo, per esattezza a Perth, in Australia.

L'ultimo a parlare di questa discussa vicenda è stato il Presidente del Catania Ross Pelligra, siciliano di origini, ma nato in Australia. Ecco il suo pensiero sulla questione, rilasciato in un'intervista concessa a 'Video Regione'.

"Quest'iniziativa aprirà le porte del calcio italiano non solo in Australia ma anche in Asia visto che l'Australia fa parte calcisticamente della federazione asiatica. Si potrà creare un clima di scambio multiculturale. Aggiungo che nei due Continenti ci sono potenziali clienti di consumatori del calcio pari al 50 per cento su scala Mondiale. Magari osserveranno il calcio italiano a casa loro e poi verranno ad assistere alle gare nel nostro Paese".

