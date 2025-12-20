Milan-Como a Perth, Pelligra: 'Si potrebbe creare un clima di scambio...'

LEGGI ANCHE: Top News Milan: mercato bollente. Fullkrug in arrivo. Thiago Silva arriva? La situazione
"Quest'iniziativa aprirà le porte del calcio italiano non solo in Australia ma anche in Asia visto che l'Australia fa parte calcisticamente della federazione asiatica. Si potrà creare un clima di scambio multiculturale. Aggiungo che nei due Continenti ci sono potenziali clienti di consumatori del calcio pari al 50 per cento su scala Mondiale. Magari osserveranno il calcio italiano a casa loro e poi verranno ad assistere alle gare nel nostro Paese".
© RIPRODUZIONE RISERVATA