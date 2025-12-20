Se c'è un ritorno che tutti i tifosi del Milan si aspettano è di sicuro quello di Thiago Silva, difensore centrale classe '84. Il difensore brasiliano, con un passato in rossonero sotto la guida di Massimiliano Allegri, ha lasciato con ben sei mesi di anticipo il Fluminense, club brasiliano, per porre fine alla sua lunga carriera in Europa, cercando così di guadagnarsi un ultimo posto per il Mondiale del 2026.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Durante su Thiago Silva: “Uno con i suoi piedi e la sua testa fa ancora la differenza”
INTERVISTE
Milan, Durante su Thiago Silva: “Uno con i suoi piedi e la sua testa fa ancora la differenza”
Un ritorno che tutti aspettano: quello di Thiago Silva al Milan. A parlare del suo possibile approdo è stato il procuratore sportivo Stefano Durante: ecco, di seguito, le sue parole sul centrale classe '84...
Milan, le parole di Durante su Thiago Silva—
LEGGI ANCHE: Top News Milan: mercato bollente. Fullkrug in arrivo. Thiago Silva arriva? La situazione
Al Milan i difesa un pezzo pregiato come Thiago Silva servirebbe moltissimo: il brasiliano porterebbe quella giusta dose di esperienza che servirebbe alla squadra rossonera. A parlare del suo possibile ritorno è stato Sabatino Durante, procuratore sportivo, durante un collegamento su Radio Sportiva. Ecco, di seguito, le sue parole: "Thiago Silva? A gennaio servono certezze e lui conosce l’ambiente come pochi altri. In una Serie A di terzo livello, uno con i suoi piedi e la sua testa fa ancora la differenza"
© RIPRODUZIONE RISERVATA