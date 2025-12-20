Un ritorno che tutti aspettano: quello di Thiago Silva al Milan. A parlare del suo possibile approdo è stato il procuratore sportivo Stefano Durante: ecco, di seguito, le sue parole sul centrale classe '84...

Se c'è un ritorno che tutti i tifosi del Milan si aspettano è di sicuro quello di Thiago Silva, difensore centrale classe '84. Il difensore brasiliano, con un passato in rossonero sotto la guida di Massimiliano Allegri, ha lasciato con ben sei mesi di anticipo il Fluminense, club brasiliano, per porre fine alla sua lunga carriera in Europa, cercando così di guadagnarsi un ultimo posto per il Mondiale del 2026.