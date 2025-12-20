Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', Theo Hernandez, ex giocatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Rafael Leao e Mike maignan, facendo riferimento al rinnovo di contratto del francese

Alessia Scataglini 20 dicembre - 13:32

Theo Hernandez, ex calciatore e capitano del Milan, ha dato il suo addio ai colori rossoneri questa estate per approdare all'Al-Hilal. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' di oggi, il terzino francese, dopo aver speso alcune parole legate alla sua nuova avventura in Arabia, sulla sua cessione e alcuni retroscena legati a Paolo Maldini, ha voluto soffermarsi a parlare di due suoi ex compagni: Mike Maignan e Rafael Leao. Il francese ha commentato il nuovo ruolo del 10 rossonero, facendo riferimento anche alla sua posizione naturale sulla fascia sinistra, per poi spostarsi a parlare del rinnovo di contratto di Mike Maignan. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, senti Theo Hernandez — Su Leao:

"È fortissimo, ma ogni tanto ha la testa non si sa dove. In quegli anni io e lui, lì sulla sinistra, abbiamo fatto male a tutti, infatti non lo vedo bene come punta".

Se Maignan rinnoverà

"Ha una situazione simile alla mia, e non è finita bene".