Theo Hernandez: “Dopo Atalanta-Milan Pioli ci rivoltò come un calzino. Lo scudetto è nato li”

Theo Hernandez: “Dopo Atalanta-Milan Pioli ci rivoltò come un calzino. Lo scudetto è nato li” - immagine 1
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore del Milan, Theo Hernandez, ha rilasciato delle dichiarazioni: le parole sull'avventura con Pioli
Theo Hernandez, ex terzino del Milan, è stato intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport' odierna. L'ex rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni, toccando varie tematiche: dalla nuova avventura in Arabia Saudita alla sua cessione, per poi parlare anche degli anni passati con Pioli, facendo riferimento anche allo scudetto del 2022. Ecco, di seguito, e sue dichiarazioni in merito:

Milan, le parole di Theo

Il segreto di Pioli

"Dopo quel ko a Bergamo per 5-0 ci rivoltò come un calzino. Ricordo i suoi discorsi e la sua calma. Lo scudetto del 2022 è nato lì, con quella sconfitta. Eravamo una famiglia, sono stati anni magici, irripetibili, da batticuore. E pensare che con Giampaolo all’inizio non giocavo quasi mai… ma vabbé, ero appena arrivato".

Il gol più bello:

"Quello in Milan-Atalanta 2-0, l’anno dello scudetto. Un coast to coast di 90 metri. I tifosi me ne parlano ancora: istinto puro".

 

