Theo Hernandez , ex terzino del Milan, è stato intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport' odierna. L'ex rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni, toccando varie tematiche: dalla nuova avventura in Arabia Saudita alla sua cessione, per poi parlare anche degli anni passati con Pioli, facendo riferimento anche allo scudetto del 2022. Ecco, di seguito, e sue dichiarazioni in merito:

"Dopo quel ko a Bergamo per 5-0 ci rivoltò come un calzino. Ricordo i suoi discorsi e la sua calma. Lo scudetto del 2022 è nato lì, con quella sconfitta. Eravamo una famiglia, sono stati anni magici, irripetibili, da batticuore. E pensare che con Giampaolo all’inizio non giocavo quasi mai… ma vabbé, ero appena arrivato".