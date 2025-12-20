Theo Hernandez , per ben sei anni, è stato una vera e propria colonna portante, ed importante, del Milan . Dopo la sua cessione all' Al-Hilal , avvenuta in estate, l'ex terzino rossonero non ha più rilasciato dichiarazioni. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' di oggi, Theo Hernandez è tornato a parlare del giorno in cui parlò per la prima volta con Paolo Maldini, soffermandosi anche sul rapporto instaurato nel corso del tempo. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Il giorno in cui mi ha chiamato per incontrarci è stato il più bello della mia vita sportiva. Mi raggiunse a Ibiza e parlammo di fronte a un’aranciata. Non volevo crederci. Se sono diventato ciò che sono, e anche il difensore del Milan con più gol, è grazie a lui. Tuttora siamo sempre in contatto. La sua maglia con dedica mi emoziona: “Theo, il mio degno erede”".