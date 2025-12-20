Theo Hernandez, per ben sei anni, è stato una vera e propria colonna portante, ed importante, del Milan. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' di oggi, Theo Hernandez, dopo aver parlato della sua cessione, si è voluto soffermare a parlare dell'addio di Paolo Maldini al Milan, rivelando anche un retroscena molto legato anche a Davide Calabria. Il terzino francese, successivamente, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno al Milan ed attuale dirigente. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: