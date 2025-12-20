Pianeta Milan
INTERVISTE

Ex Milan, Theo Hernandez: “L’addio di Maldini? Mi sono sentito spaesato”

Ex Milan, Theo Hernandez: “L’addio di Maldini? Mi sono sentito spaesato” - immagine 1
Theo Hernandez, ex Milan, ha voluto rilasciare alla Gazzetta dello Sport, alcune dichiarazioni sul suo passato rossonero
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Theo Hernandez, per ben sei anni, è stato una vera e propria colonna portante, ed importante, del Milan.  Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' di oggi, Theo Hernandez, dopo aver parlato della sua cessione, si è voluto soffermare a parlare dell'addio di Paolo Maldini al Milan, rivelando anche un retroscena molto legato anche a Davide Calabria. Il terzino francese, successivamente, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno al Milan ed attuale dirigente. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Milan, le parole di Theo su Maldini

—  

L'addio di Paolo:

"Mi sono sentito spaesato. L’anno scorso io e Calabria ci presentammo a Milanello con la maglia di Paolo, a qualcuno non andò bene. Hanno strappato una bandiera per nulla. A parte Ibra, la mancanza di milanismo si sente".

Com’era Zlatan come compagno?

"In allenamento ci massacrava. Per il nostro bene".

