Theo Hernandez, per ben sei anni, è stato una vera e propria colonna portante, ed importante, del Milan. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' di oggi, Theo Hernandez, dopo aver parlato della sua cessione, si è voluto soffermare a parlare dell'addio di Paolo Maldini al Milan, rivelando anche un retroscena molto legato anche a Davide Calabria. Il terzino francese, successivamente, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno al Milan ed attuale dirigente. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:
Ex Milan, Theo Hernandez: “L’addio di Maldini? Mi sono sentito spaesato”
Theo Hernandez, ex Milan, ha voluto rilasciare alla Gazzetta dello Sport, alcune dichiarazioni sul suo passato rossonero
Milan, le parole di Theo su Maldini—
L'addio di Paolo:
"Mi sono sentito spaesato. L’anno scorso io e Calabria ci presentammo a Milanello con la maglia di Paolo, a qualcuno non andò bene. Hanno strappato una bandiera per nulla. A parte Ibra, la mancanza di milanismo si sente".
Com’era Zlatan come compagno?
"In allenamento ci massacrava. Per il nostro bene".
