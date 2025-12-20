Impallomeni: 'Allegri-Oriali? Bisogna valutare le situazioni di campo...'

Pianeta Milan
L'opinionista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la lite tra Allegri e Oriali in Napoli-Milan. Ecco le sue dichiarazioni in merito
In occasione della fine delle due semifinali della Supercoppa Italiana e dell'inizio della 16^ giornata di Serie A, l'ex calciatore e ora opinionista Stefano Impallomeni ha commentato i principali temi d'attualità del calcio italiano.

Non poteva mancare un pensiero su ciò che è accaduto durante la prima partita della 'Final Four' tra Napoli e Milan, tenutasi a Riad, in Arabia Saudita. Parliamo dello scontro verbale avvenuto per tutta la partita tra l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri e Lele Oriali, collaboratore di Antonio Conte. Ecco le sue parole sulla lite tra le due panchine ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.

Allegri andrebbe squalificato? "Penso semplicemente che chi sbaglia debba pagare, ma bisogna valutare le situazioni di campo. Ora la questione andrà analizzata dal giudice sportivo e staremo a vedere che tipo di conseguenze ci saranno".

