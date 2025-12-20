Porto, parla Thiago Silva: 'Sono grato a Villas-Boas per l'opportunità'

Milan, per Allegri solo una multa. Thiago Silva è un nuovo giocatore del Porto. Idea Gabriel Jesus in prestito
"Sono qui per annunciare il mio ritorno al Porto e per dire quanto sono felice che mi sia stata data questa opportunità. Sono molto motivato perché voglio aiutare nel miglior modo possibile".
Thiago Silva ha poi aggiunto: "Sono grato al nostro presidente Villas-Boas per l’opportunità e anche al nostro mister Francesco Farioli. Non vedo l’ora di essere di nuovo più vicino a voi. Con il vostro sostegno, spero di darvi molte soddisfazioni con il Dragón”.
