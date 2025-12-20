Porto, parla Thiago Silva: 'Sono grato a Villas-Boas per l'opportunità'

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano" canta Antonello Venditti, però, purtroppo, non è sempre così. Sì, perché la storia d'amore tra il Milan e Thiago Silva è destinata a rimanere incompleta. Nella giornata di oggi, il Porto ha ufficializzato l'ingaggio del difensore brasiliano svincolato dal Fluminense. Per l'ex Milan un contratto fino al 2026, con un'opzione per la stagione successiva.