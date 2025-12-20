Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Le prime parole di Thiago Silva al Porto: “Felice per l’opportunità. Sono grato al presidente Villas-Boas”

INTERVISTE

Le prime parole di Thiago Silva al Porto: “Felice per l’opportunità. Sono grato al presidente Villas-Boas”

Porto, parla Thiago Silva: 'Sono grato a Villas-Boas per l'opportunità'
Dopo l'annuncio ufficiale del Porto, arrivano le prime parole dell'ex difensore del Fluminense Thiago Silva, accostato anche al Milan. Ecco le sue prime dichiarazioni da giocatore dei 'Dragões"
Redazione

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano" canta Antonello Venditti, però, purtroppo, non è sempre così. Sì, perché la storia d'amore tra il Milan e Thiago Silva è destinata a rimanere incompleta. Nella giornata di oggi, il Porto ha ufficializzato l'ingaggio del difensore brasiliano svincolato dal Fluminense. Per l'ex Milan un contratto fino al 2026, con un'opzione per la stagione successiva.

Porto, le prime parole di Thiago Silva dopo l'annuncio ufficiale

—  

Di seguito vengono riportate le prime parole di Thiago Silva come nuovo giocatore del Porto, rilasciate dal club portoghese attraverso una nota ufficiale sul proprio sito.

LEGGI ANCHE

"Sono qui per annunciare il mio ritorno al Porto e per dire quanto sono felice che mi sia stata data questa opportunità. Sono molto motivato perché voglio aiutare nel miglior modo possibile".

LEGGI ANCHE: Milan, quanto ha pesato l'assenza di Fofana: i numeri sui gol subiti parlano chiaro

Thiago Silva ha poi aggiunto: "Sono grato al nostro presidente Villas-Boas per l’opportunità e anche al nostro mister Francesco Farioli. Non vedo l’ora di essere di nuovo più vicino a voi. Con il vostro sostegno, spero di darvi molte soddisfazioni con il Dragón”.

Leggi anche
De Paola: “Lite Allegri-Oriali? Non è un problema del calcio italiano. Gravina dovrebbe...
De Siervo: “La prossima Supercoppa non si giocherà in Arabia. Milan-Como a Perth...

© RIPRODUZIONE RISERVATA