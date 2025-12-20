Bonanni sul Milan: 'Si sta superando, squadra non pronta per lo scudetto'

Milan, per Allegri solo una multa. Thiago Silva è un nuovo giocatore del Porto. Idea Gabriel Jesus in prestito
Questa partita potrebbe avere una ripercussione per il campionato? "Credo che una coppa sia sempre meglio vincerla che perderla. Non penso che avrà troppe ripercussioni, ma il Napoli sarà contento di aver battuto il Milan, così come chi vincerà la Supercoppa sarà contento di alzare un trofeo, a prescindere dagli incassi".
Su quanto accaduto tra Allegri e Oriali cosa ne pensi? "È stato anche paragonato al caso Folorunsho, ma noi veramente pensiamo che in campo i giocatori non si insultino? Dobbiamo diversificare quel caso a quello di Allegri. Di sicuro non è la prima volta il tecnico livornese si comporta in un certo modo, ma finora gli è stato sempre permesso un certo modo di fare. Se oggi dovesse arrivare una squalifica sarebbe un po' strano".
