Bonanni sul Milan: 'Si sta superando, squadra non pronta per lo scudetto'

L'ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il Milan dopo la sconfitta col Napoli. Ecco le sue parole sulla prima semifinale di Supercoppa Italiana
La prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025, vinta dal Napoli 2-0 contro il Milan, ha lasciato diversi spunti interessanti. A proposito della sfida di Riad tra rossoneri e azzurri, ha parlato l'ex calciatore Massimo Bonanni ai microfoni di 'TMW Radio', durante il programma 'Maracanà'. Ecco le sue parole.

Escluso Lautaro, Hojlund è il centravanti migliore del nostro campionato? "Sono d'accordo, ho sempre pensato che il Napoli avesse fatto un acquisto importante. Ieri comunque ho visto un ben Napoli, che ha vinto meritatamente. Mi aspetto una bella gara anche stasera e sono convinto che assisteremo ad una bella sfida tra Inter e Bologna. Per il Milan comunque penso che non si tratti di una squadra scarsa, ma ad oggi sta overperformando. I rossoneri erano stati costruiti per puntare ad arrivare in Champions e ho sempre pensato che non fosse pronta per vincere lo scudetto. La vera squadra da battere resta l'Inter".

Questa partita potrebbe avere una ripercussione per il campionato? "Credo che una coppa sia sempre meglio vincerla che perderla. Non penso che avrà troppe ripercussioni, ma il Napoli sarà contento di aver battuto il Milan, così come chi vincerà la Supercoppa sarà contento di alzare un trofeo, a prescindere dagli incassi".

Su quanto accaduto tra Allegri e Oriali cosa ne pensi? "È stato anche paragonato al caso Folorunsho, ma noi veramente pensiamo che in campo i giocatori non si insultino? Dobbiamo diversificare quel caso a quello di Allegri. Di sicuro non è la prima volta il tecnico livornese si comporta in un certo modo, ma finora gli è stato sempre permesso un certo modo di fare. Se oggi dovesse arrivare una squalifica sarebbe un po' strano".

