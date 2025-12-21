Pianeta Milan
Milan-Como a Perth, parla Nico Paz: “Non ne abbiamo parlato, se dobbiamo farlo si farà”

Il numero 10 del Como, Nico Paz, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfonidi Sportitalia su Milan-Como, gara che si disputerà a Perth: le sue parole
Alla fine dei conti, la tanto discussa gara tra Milan e Como dovrebbe giocarsi a Perth, in Australia, l'8 febbraio 2026. Il tutto è stato confermato pochi giorni fa sia dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli che da Luigi De Siervo, amministratore delegato, direttamente dall'Arabia Saudita in occasione della Supercoppa Italiana:

Le parole di Simonelli: "Si giocherà a Perth l’8 febbraio come da programma. Con Infantino abbiamo avuto un incontro cordiale, come ogni volta.. gli arbitri saranno asiatici"

Milan-Como, le parole di Nico Paz

Nella giornata di oggi il giocatore del Como Nico Paz, protagonista della sfida contro il Milan, è stato intercettato dai microfoni di Sportitalia negli spalti della gara tra Sondrio e Folgore Caratese. Il numero 10 del Como, alla domanda legata alla possibilità di disputare il match a ben 14mila chilometri di distanza dall'Italia e con un clima totalmente differente dal nostro, ha risposto così: "Non ne abbiamo parlato molto, sembra di sì. Se dobbiamo farlo, si farà"

 

