Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Reijnders: “Bello segnare in casa. Qui le tattiche sono diverse dai miei altri club…”

INTERVISTE

Ex Milan, Reijnders: “Bello segnare in casa. Qui le tattiche sono diverse dai miei altri club…”

Ex Milan, Reijnders: 'Qui le tattiche sono diverse, mi sento a mio agio...'
L'ex centrocampista del Milan Tijjani Reijnders in rete nel 3-0 del City contro il West Ham. Ecco le sue dichiarazioni post partita, con un riferimento al suo passato
Redazione

"È una bella sensazione segnare finalmente in casa" ha dichiarato Tijjani Reijnders ai canali ufficiali del Manchester City. Sì, perché l'ex Milan è stato uno dei protagonisti della netta vittoria dei 'Citizens' contro il West Ham. Nel successo del sabato di Premier League, la squadra di Pep Guardiola ha schiantato gli 'Hammers' con un sonoro 3-0, firmato da Reijnders e dalla doppietta del solito, inarrestabile, Erling Haaland.

Manchester City, Reijnders a quota tre reti in Premier

—  

Sui canali del club ha poi rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco che cosa ha detto l'ex Milan passato al City per 55 milioni di euro più bonus dopo due stagioni in rossonero. Le parole di Reijnders sono riprese da 'Tuttomercatoweb'.

LEGGI ANCHE

"Ho aspettato a lungo, era il giorno giusto. Sono felice anche per la vittoria. Un ottimo assist (di Haaland, ndr). Ha ricevuto palla da Cherki e ha dovuto pensare in fretta per passarmela, poi io ho potuto calciare e segnare".

Sull'adattamento al calcio di Guardiola: "È qualcosa di nuovo, credo, per ogni giocatore che arriva qui. Le tattiche sono diverse rispetto ai miei altri club. I ragazzi mi aiutano molto ad adattarmi e mi sento piuttosto a mio agio. Dovevamo mantenere la fiducia: vuoi vincere ogni partita, ma solo con la giusta sicurezza e mentalità puoi farlo. Questo dimostra quanta qualità abbiamo e quanto siamo cresciuti come squadra. È un buon lavoro da parte nostra e dobbiamo continuare così".

LEGGI ANCHE: Milan, poker di nomi: ecco Fullkrug. Spunta l’ombra di Gabriel Jesus. A centrocampo…

Sull'inseguimento ai danni dell'Arsenal di Arteta primo: "Continueremo a mettere pressione su di loro. Dobbiamo continuare a farlo. Tutti. Dobbiamo dimostrare in ogni partita di avere qualità e giocare senza paura. Stiamo vivendo un ottimo momento e dobbiamo continuare. Non è finita. Tenere alta la pressione sull’Arsenal ed arrivare a Natale in questo modo è una cosa positiva".

Leggi anche
Milan Femminile, Bakker: “Noi brave a reagire. Non è stato facile, ma andiamo avanti”
Milan, Ravezzani: “Supercoppa competizione di cui non si ricorderà nessuno....

© RIPRODUZIONE RISERVATA