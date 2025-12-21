Ex Milan, Reijnders: 'Qui le tattiche sono diverse, mi sento a mio agio...'

"Ho aspettato a lungo, era il giorno giusto. Sono felice anche per la vittoria. Un ottimo assist (di Haaland, ndr). Ha ricevuto palla da Cherki e ha dovuto pensare in fretta per passarmela, poi io ho potuto calciare e segnare".

Sull'adattamento al calcio di Guardiola: "È qualcosa di nuovo, credo, per ogni giocatore che arriva qui. Le tattiche sono diverse rispetto ai miei altri club. I ragazzi mi aiutano molto ad adattarmi e mi sento piuttosto a mio agio. Dovevamo mantenere la fiducia: vuoi vincere ogni partita, ma solo con la giusta sicurezza e mentalità puoi farlo. Questo dimostra quanta qualità abbiamo e quanto siamo cresciuti come squadra. È un buon lavoro da parte nostra e dobbiamo continuare così".

Sull'inseguimento ai danni dell'Arsenal di Arteta primo: "Continueremo a mettere pressione su di loro. Dobbiamo continuare a farlo. Tutti. Dobbiamo dimostrare in ogni partita di avere qualità e giocare senza paura. Stiamo vivendo un ottimo momento e dobbiamo continuare. Non è finita. Tenere alta la pressione sull’Arsenal ed arrivare a Natale in questo modo è una cosa positiva".