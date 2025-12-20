Pianeta Milan
Fullkrug non convocato per City-West Ham, in cui ha segnato Reijnders
Oggi si è giocata Manchester City-West Ham, in rete l'ex Milan Reijnders. A proposito di rossoneri, Fullkrug non è stato neanche convocato per la sfida degli 'Hummers'
Pomeriggio calcistico molto semplice per il Manchester City di Pep Guardiola, sceso in campo questo pomeriggio contro il West Ham, in occasione della 17^giornata della Premier League 2025/26. I 'Cityzens' hanno superato agilmente la squadra allenata da Nuno Espirito Santo, con un netto 3-0 firmato dalla doppietta del solito Erling Haaland e dall'ex centrocampista del Milan Tijjani Reijnders.

L'ex centrocampista rossonero per due stagioni, dal 2023 al 2025 (con 107 presenze, 19 gol e 9 assist al suo attivo), è tornato al gol in Premier dopo diverse partite di digiuno. Il suo addio per 55 milioni di euro più bonus è stato molto doloroso per i tifosi del Milan, che speravano di vedere ancora l'olandese per tanti anni al Milan, soprattutto dopo la stagione 2024/25 in cui è stato il miglior calciatore del Milan. Con il gol di oggi, Reijnders arriva a 3 gol e 6 assist in tutte le competizioni, per un totale di 27 presenze con la maglia del Manchester City.

Non solo Reijnders: per un giocatore che era del Milan, ecco uno che arriverà a breve. Parliamo di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco in uscita dal West Ham che oggi non era nemmeno in panchina. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra tutto fatto per Fullkrug che dovrebbe arrivare a Milano in prestito con diritto di riscatto.

