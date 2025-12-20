Fullkrug non convocato per City-West Ham, in cui ha segnato Reijnders

Oggi si è giocata Manchester City-West Ham, in rete l'ex Milan Reijnders. A proposito di rossoneri, Fullkrug non è stato neanche convocato per la sfida degli 'Hummers'

Pomeriggio calcistico molto semplice per il Manchester City di Pep Guardiola , sceso in campo questo pomeriggio contro il West Ham , in occasione della 17^giornata della Premier League 2025/26. I 'Cityzens' hanno superato agilmente la squadra allenata da Nuno Espirito Santo, con un netto 3-0 firmato dalla doppietta del solito Erling Haaland e dall'ex centrocampista del Milan Tijjani Reijnders .

L'ex centrocampista rossonero per due stagioni, dal 2023 al 2025 (con 107 presenze, 19 gol e 9 assist al suo attivo), è tornato al gol in Premier dopo diverse partite di digiuno. Il suo addio per 55 milioni di euro più bonus è stato molto doloroso per i tifosi del Milan, che speravano di vedere ancora l'olandese per tanti anni al Milan, soprattutto dopo la stagione 2024/25 in cui è stato il miglior calciatore del Milan. Con il gol di oggi, Reijnders arriva a 3 gol e 6 assist in tutte le competizioni, per un totale di 27 presenze con la maglia del Manchester City.