Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione news calcio Davide Ancelotti lascia il Botafogo: ora i Mondiali con papà Carlo, ma nel futuro potrebbe esserci l’Europa…

ULTIME NEWS

Davide Ancelotti lascia il Botafogo: ora i Mondiali con papà Carlo, ma nel futuro potrebbe esserci l’Europa…

Davide Ancelotti saluta il Botafogo: nel futuro Mondiali e forse Europa...
Finisce dopo 5 mesi la storia di Davide Ancelotti al Botafogo: nel suo futuro ci sono i prossimi Mondiali con papà Carlo e il calcio europeo
Redazione

Un altro Ancelotti è pronto a conquistare l'Europa? No, non parliamo di Carlo, Commissario Tecnico della nazionale brasiliana, ma del figlio Davide.

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il figlio del leggendario allenatore di Milan e Real Madrid, tra le tante gloriose squadre, avrebbe suscitato l'interesse di diversi club europei pronti ad affidargli la panchina dalla prossima stagione. Non da subito perché dopo la separazione con il Botafogo, il figlio d'arte vuole concentrarsi sui prossimi Mondiali in terra americana, in cui sarà, come già successo nelle ultime stagioni, al fianco del padre alla prima grande esperienza come c.t. di una selezione.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Nkunku evanescente anche con il Napoli. Il Milan deve capire: non è una prima punta>>>

Come detto sopra, nelle ultime ore, è stato diramato il comunicato ufficiale del Botafogo (Brasile) in cui vieen annunciata la separazione con il tecnico italiano, alla sua prima vera esperienza su una panchina come 'primo allenatore'. Davide Ancelotti ha affidato ai social l'ultimo saluto al mondo Botafogo: "Oggi chiudo un capitolo importante della mia vita professionale. Non è semplice dire addio a un luogo dove si è vissuto con intensità, pressione ed emozione, e dove si sono create relazioni vere". In attesa di scoprire il suo futuro, Davide Ancelotti vuole mettersi alla prova, un'ultima volta, assieme al papà.

Leggi anche
FIFA, novità in vista dei Mondiali 2026: ufficialità dell’Hydration break su tutti i campi
Mondiali 2026, svelate date e luoghi delle possibili partite dell’Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA