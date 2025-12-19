Davide Ancelotti saluta il Botafogo: nel futuro Mondiali e forse Europa...

Come detto sopra, nelle ultime ore, è stato diramato il comunicato ufficiale del Botafogo (Brasile) in cui vieen annunciata la separazione con il tecnico italiano, alla sua prima vera esperienza su una panchina come 'primo allenatore'. Davide Ancelotti ha affidato ai social l'ultimo saluto al mondo Botafogo: "Oggi chiudo un capitolo importante della mia vita professionale. Non è semplice dire addio a un luogo dove si è vissuto con intensità, pressione ed emozione, e dove si sono create relazioni vere". In attesa di scoprire il suo futuro, Davide Ancelotti vuole mettersi alla prova, un'ultima volta, assieme al papà.