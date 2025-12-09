Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione news calcio FIFA, novità in vista dei Mondiali 2026: ufficialità dell’Hydration break su tutti i campi

ULTIME NEWS

FIFA, novità in vista dei Mondiali 2026: ufficialità dell’Hydration break su tutti i campi

Mondiali 2026, ufficiale l'Hydration break: ecco di cosa si tratta
In vista dei prossimi Mondiali nel 2026, la FIFA annuncia una novità su tutti i campi: Hydration break, indipendentemente dalle temperature. Ecco di cosa si tratta
Redazione

Novità interessante in vista dei prossimi Mondiali 2026 che si giocheranno in Nord America, tra Stati Uniti, Canada e Messico. Durante il 'World Broadcaster Meeting' tenutosi a Washington DC, la FIFA ha presentato un'iniziativa legata al benessere dei calciatori durante tutto il torneo. Prenderà il nome di 'Hydration Break', una versione obbligatoria dei famosi cooling break. A differenza di quest'ultimi, che avvengono solo in determinate condizioni meteorologiche, la nuova idea promossa dalla FIFA prevede l'utilizzo di queste pause in ogni partita del torneo, indipendentemente da temperature e condizioni del meteo.

Nel comunicato stampa pubblicato dalla FIFA si legge che l'arbitro interromperà la partita ogni 22esimo minuto, sia nel primo che nel secondo tempo. L'interruzione permetterà ai giocatori di usufruire di una pausa di tre minuti in cui reidratarsi. Avverrà in ogni partita, in modo da garantire equità totale su tutti i campi del prossimo Mondiale estivo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, sospiro di sollievo per Allegri: nessuna lesione muscolare per Leao

Questa iniziativa rientra in un progetto più ampio orientato a migliorare, nel miglior modo possibile, le condizioni di gioco dei calciatori. Anche il calendario ufficiale del Mondiale è stato costruito con la stessa logica: limitare al minimo gli spostamenti di squadre e tifosi, assicurare a ogni nazionale un adeguato margine di recupero tra una gara e l'altra e, allo stesso tempo, permettere al pubblico globale di seguire le proprie selezioni senza difficoltà.

Leggi anche
Mondiali 2026, svelate date e luoghi delle possibili partite dell’Italia
Brasile, Ancelotti sui gironi del Mondiali 2026: “Battere subito il Marocco”. Su...

© RIPRODUZIONE RISERVATA