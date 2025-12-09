Mondiali 2026, ufficiale l'Hydration break: ecco di cosa si tratta

In vista dei prossimi Mondiali nel 2026, la FIFA annuncia una novità su tutti i campi: Hydration break, indipendentemente dalle temperature. Ecco di cosa si tratta
Novità interessante in vista dei prossimi Mondiali 2026 che si giocheranno in Nord America, tra Stati Uniti, Canada e Messico. Durante il 'World Broadcaster Meeting' tenutosi a Washington DC, la FIFA ha presentato un'iniziativa legata al benessere dei calciatori durante tutto il torneo. Prenderà il nome di 'Hydration Break', una versione obbligatoria dei famosi cooling break. A differenza di quest'ultimi, che avvengono solo in determinate condizioni meteorologiche, la nuova idea promossa dalla FIFA prevede l'utilizzo di queste pause in ogni partita del torneo, indipendentemente da temperature e condizioni del meteo.
Nel comunicato stampa pubblicato dalla FIFA si legge che l'arbitro interromperà la partita ogni 22esimo minuto, sia nel primo che nel secondo tempo. L'interruzione permetterà ai giocatori di usufruire di una pausa di tre minuti in cui reidratarsi. Avverrà in ogni partita, in modo da garantire equità totale su tutti i campi del prossimo Mondiale estivo.