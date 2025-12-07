Pianeta Milan
Brasile, Ancelotti sui gironi del Mondiali 2026: 'Battere subito il Marocco'. Su Neymar ...
Carlo Ancelotti, Commissario Tecnico del Brasile, ex giocatore (1987-1992) e allenatore (2001-2009) del Milan, ha commentato così il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026: ecco le sue parole sul gruppo della 'Seleção' e sulla stella di Neymar
Venerdì c'è stato il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026, che si svolgeranno dall'11 giugno al 19 luglio del prossimo anno negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. Il Brasile del Commissario Tecnico italiano Carlo Ancelotti, ex giocatore (1987-1992) ed ex allenatore (2001-2009) del Milan, è finito nel Girone C insieme a Marocco, Haiti e Scozia.

Brasile, Ancelotti: "Girone difficile con Marocco e Scozia"

Ancelotti, in un'intervista rilasciata al canale brasiliano 'Sportv', ha definito "un girone difficile" quello in cui è capitata la sua 'Seleção'. Ha ricordato come il Marocco abbia fatto molto bene agli ultimi Mondiali (semifinali raggiunte nella kermesse iridata disputatasi nel 2022 in Qatar) e come la Scozia abbia una squadra molto forte.

Il Brasile, che si preparerà all'evento affrontando due amichevoli di prestigio, contro Francia e Croazia a marzo, negli U.S.A., per iniziare a prendere confidenza con il clima e l'atmosfera che troverà ai Mondiali, potrebbe ritrovare per l'occasione anche la stella Neymar, classe 1992. Il fuoriclasse del Santos, ex Barcellona e PSG, a causa di numerosi infortuni non veste la camiseta verdeoro da due anni.

"Se Neymar merita di essere ai Mondiali, se è in forma e migliore di qualcun altro, giocherà", ha spiegato Ancelotti. Il quale, però, ha anche aggiunto di "non dover nulla a nessuno". Ergo, se 'O Ney' sarà con il Brasile ai Mondiali è perché se lo sarà guadagnato sul campo e non semplicemente per status di campione di fama internazionale.

