Il Brasile, che si preparerà all'evento affrontando due amichevoli di prestigio, contro Francia e Croazia a marzo, negli U.S.A. , per iniziare a prendere confidenza con il clima e l'atmosfera che troverà ai Mondiali, potrebbe ritrovare per l'occasione anche la stella Neymar , classe 1992 . Il fuoriclasse del Santos , ex Barcellona e PSG , a causa di numerosi infortuni non veste la camiseta verdeoro da due anni.

"Se Neymar merita di essere ai Mondiali, se è in forma e migliore di qualcun altro, giocherà", ha spiegato Ancelotti. Il quale, però, ha anche aggiunto di "non dover nulla a nessuno". Ergo, se 'O Ney' sarà con il Brasile ai Mondiali è perché se lo sarà guadagnato sul campo e non semplicemente per status di campione di fama internazionale.