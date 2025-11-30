Ex Milan, Boateng racconta il trasferimento al Barcelona legato a Messi

Le parole di Boateng al podcast 'Unscripted'

"Se Messi avesse detto di no, il trasferimento non sarebbe mai avvenuto", ha rivelato Kevin-Prince Boateng. Nonostante gli accordi tra società, dirigenti e procuratori, l'ultima parola spettava al leggendario numero dieci argentino. "Mi sono addormentato sperando che Messi approvasse la mia firma. Se avesse rifiutato, non sarei mai arrivato a Barcellona" ha affermato Boateng.