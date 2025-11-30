Ex Milan, Boateng racconta il trasferimento al Barcelona legato a Messi

Pianeta Milan
L'ex Milan Kevin-Prince Boateng svela un retroscena sul suo trasferimento al Barcellona: l'ultima parola spettava a Leo Messi. Ecco le sue dichiarazioni al podcast 'Unscripted'
A due anni dal ritiro dal calcio giocato, l'ex giocatore del Milan Kevin-Prince Boateng non scorda la breve parentesi al Barcelona. Il trasferimento avvenne nel gennaio del 2019. L'allora centrocampista del Sassuolo ha raccontato al podcast 'Unscripted' un retroscena sulle ore precedenti all'ufficialità, legate al giocatore più grande della storia del club blaugrana, Leo Messi.

"Se Messi avesse detto di no, il trasferimento non sarebbe mai avvenuto", ha rivelato Kevin-Prince Boateng. Nonostante gli accordi tra società, dirigenti e procuratori, l'ultima parola spettava al leggendario numero dieci argentino. "Mi sono addormentato sperando che Messi approvasse la mia firma. Se avesse rifiutato, non sarei mai arrivato a Barcellona" ha affermato Boateng.

Come ben ricordano i tifosi del Diavolo, Kevin-Prince Boateng al Milan è stato un centrocampista molto versatile, protagonista nella conquista dello scudetto 2010/2011 e della Supercoppa Italiana nel 2011. La sua grinta e capacità di inserirsi in area lo hanno reso un punto di riferimento durante gli anni rossoneri, proprio sotto la guida dell'attuale tecnico rossonero Massimiliano Allegri.

