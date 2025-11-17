Italia-Norvegia, Adani: 'Sono fiducioso per il sorteggio, perchè...'

Pianeta Milan
NAZIONALE

Italia-Norvegia, Adani: “Non sono preoccupato per gli spareggi, ho molta fiducia. Ecco perchè”

L'ex giocatore Lele Adani ha commentato la sconfitta per 1-4 dell'Italia contro la Norvegia, maturata ieri sera a San Siro, soffermandosi sui play off che gli azzurri disputeranno a marzo: ecco le parole
Redazione PM

L'Italia subisce un clamoroso poker casalingo a San Siro per mano della Norvegia e conclude al secondo posto il girone di qualificazione al Mondiale del 2026. Per gli azzurri solo un incredibile 9-0 avrebbe permesso di qualificarsi direttamente. La nazionale del commissario tecnico, Gennaro Gattuso, si concentra dunque sugli spareggi per accedere alla fase finale del torneo che si disputeranno a marzo (l'avversario della semifinale si conoscerà giovedì prossimo).

Italia-Norvegia, l'analisi di Adani

L'ex calciatore Daniele Adani si è soffermato sul momento dell'Italia dopo con la sconfitta contro i norvegesi. Ecco le sue parole ai microfoni della Rai e riportate da Tuttomercatoweb.com.

Su Italia-Norvegia:"La Norvegia ha fatto la Norvegia, l'Italia ha dimostrato che, anche in un percorso nuovo, è fragile. Abbiamo giocato due partite contro di loro, quattro tempi, ma ce ne sono bastati due per prendere sette gol, tra Oslo e questa sera. Preoccupato? Degli spareggi no, del livello dell'Italia sì. lo però sono molto fiducioso per il sorteggio, perché non troveremo nazionali più forti. Nell'equilibrio, l'Italia fa il suo, quando si alza il livello un po' meno. n una analisi seria, profonda e a mente fredda, bisogna ricordare che nel primo tempo la Norvegia non ha giocato a calcio, si è presentata in ciabatte. Poi si son svegliati e... Nel primo tempo era come se non si fossero presentati a San Siro. Quando una squadra forte accelera contro l'Italia, noi mostriamo la fragilità e un livello inferiore. La Norvegia ha sgasato, senza nemmeno fare grandi cose, per mostrare molta superiorità".

 

