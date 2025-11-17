Italia-Norvegia, Haaland contro Mancini: 'Mi ha toccato il sedere'

Su Mancini:"Mancini ha iniziato a toccarmi il sedere quando il punteggio era 1-1, ho pensato: ‘Cosa sta facendo?’. Poi mi sono caricato e gli ho detto: ‘Grazie per la motivazione, andiamo’. Ho segnato due gol e abbiamo vinto la partita 4-1. Quindi lo ringrazio".
Sulla vittoria:"Questa è probabilmente la partita più impressionante fatta della squadra finora. Vincere 4-1 qui è davvero speciale. Questa vittoria dimostra che siamo imprevedibili. Le squadre importanti ora ci stanno davvero tenendo in considerazione".
