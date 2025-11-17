Italia-Norvegia, Haaland contro Mancini: 'Mi ha toccato il sedere'

Pianeta Milan
Italia-Norvegia, Haaland provoca Mancini: “Mi ha dato motivazione toccandomi il sedere”

Erling Haaland, attaccante della Norvegia, ha punzecchiato Mancini dopo il match vinto ieri sera contro l'Italia per 1-4 a San Siro: ecco le sue parole sul difensore azzurro
Brutta sconfitta per l'Italia che subisce un netto 1-4 a San Siro nell'ultimo match di qualificazione ai Mondiali del 2026. Nulla è compromesso per gli azzurri che dovranno però accedere al torneo, attraverso i play off che si disputeranno a marzo (giovedì si conoscerà l'avversario delle semifinali).

Italia-Norvegia, Haaland contro Mancini

Protagonista della serata è stato Erling Haaland, attaccante che ha segnato due dei quattro gol della Norvegia. Nel post partita il centravanti del Manchester City ha punzecchiato il difensore azzurro Gianluca Mancini, reo secondo lui di averlo provocato durante la partita. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni della tv norvegese.

Su Mancini:"Mancini ha iniziato a toccarmi il sedere quando il punteggio era 1-1, ho pensato: ‘Cosa sta facendo?’. Poi mi sono caricato e gli ho detto: ‘Grazie per la motivazione, andiamo’. Ho segnato due gol e abbiamo vinto la partita 4-1. Quindi lo ringrazio".

Sulla vittoria:"Questa è probabilmente la partita più impressionante fatta della squadra finora. Vincere 4-1 qui è davvero speciale. Questa vittoria dimostra che siamo imprevedibili. Le squadre importanti ora ci stanno davvero tenendo in considerazione".

