Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa dopo il cappotto in rimonta (da 1-0 a 1-4) subito dalla Norvegia nel secondo tempo del match di 'San Siro'. Il buon primo tempo, concluso in vantaggio dagli Azzurri con il gol di Francesco Pio Esposito, aveva illuso Gattuso. Il quale, nel post-partita, non ha nascosto tutta la propria amarezza. Ecco il video con le sue dichiarazioni