Nigeria, niente Mondiali. Il C.T. Chelle: 'Riti voodoo sulla loro panchina'

Ma la partita non è stata contraddistinta solo da questo sfortunato episodio. Durante, la lotteria dei calci di rigore, il C.T. della Nigeria Eric Chelle, visibilmente irritato, ha sfiorato il contatto con lo staff congolese, scatenando polemiche e agitazione in un momento decisivo. Chelle ha spiegato nel post-partita il motivo della sua rabbia: "Ho visto fare dei riti voodoo a qualcuno sulla loro panchina. Non so cosa fosse nello specifico, ma c’era uno di loro che lanciava qualcosa di simile all’acqua prima di ogni nostro rigore. È per questo che mi sono innervosito così tanto".