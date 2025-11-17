Nigeria, niente Mondiali. Il C.T. Chelle: 'Riti voodoo sulla loro panchina'

Pianeta Milan
Durante i rigori decisivi contro il Congo, il C.T. della Nigeria Chelle accusa lo staff avversario di pratiche voodoo, tra lanci d'acqua e rituali sospetti, mentre le 'Super Eagles' falliscono tre penalty e vengono eliminate
La Nigeria saluta ancora una volta il sogno Mondiale. Per la seconda volta consecutiva, le 'Super Eagles' non riescono a qualificarsi, fermate ieri ai rigori dalla Repubblica Democratica del Congo in Marocco. Una sconfitta che segue l'assenza in Qatar e interrompe la rincorsa a un ritorno alla fase finale della Coppa del Mondo a otto anni dall'ultima partecipazione. Dopo i 90 minuti la sfida si è conclusa con il risultato di 1-1, grazie ai gol di Onyeka ed Elia.

Infortunio, rissa sfiorata, accuse di riti voodoo e calci di rigore

Il match, valido per il play-off intercontinentale di marzo, è stato segnato dall'infortunio di Victor Osimhen. La stella nigeriana ex Napoli è stata costretta a lasciare il campo in lacrime a fine primo tempo, dopo essere stato visto parecchio claudicante negli ultimi minuti.

Ma la partita non è stata contraddistinta solo da questo sfortunato episodio. Durante, la lotteria dei calci di rigore, il C.T. della Nigeria Eric Chelle, visibilmente irritato, ha sfiorato il contatto con lo staff congolese, scatenando polemiche e agitazione in un momento decisivo. Chelle ha spiegato nel post-partita il motivo della sua rabbia: "Ho visto fare dei riti voodoo a qualcuno sulla loro panchina. Non so cosa fosse nello specifico, ma c’era uno di loro che lanciava qualcosa di simile all’acqua prima di ogni nostro rigore. È per questo che mi sono innervosito così tanto".

Dal dischetto, la Nigeria ha fallito tre tentativi con Bassey, Simon e Ajayi, mentre Chancel Mbemba ha trasformato il penalty decisivo, regalando al Congo l'accesso allo spareggio intercontinentale e spegnendo definitivamente le speranze nigeriane.

