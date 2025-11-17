Pianeta Milan
Niente Mondiali per Chukwueze: Nigeria fuori ai rigori contro la Repubblica Democratica del Congo
Dopo il Camerun, battuto 1-0 qualche giorno fa, la Repubblica Democratica del Congo fa fuori anche la Nigeria dai playoff della zona africana per le qualificazioni ai Mondiali 2026: niente kermesse per Samuele Chukwueze e le 'Super Eagles'
Dopo il Camerun, battuto in semifinale 1-0 all'Al-Barid Stadium di Rabat (Marocco) grazie a un gol al 91' di Chancel Mbemba, la Repubblica Democratica del Congo supera anche la Nigeria, stavolta allo stadio 'Prince Moulay Abdallah', nella finale dei playoff africani per la qualificazione ai Mondiali 2026.

La Repubblica Democratica del Congo, quindi, si qualifica per la kermesse iridata, lasciando le 'Super Eagles' fuori - a sorpresa - dalla competizione. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari, fissato dalle reti di Frank Onyeka al 3' per la Nigeria e di Mechak Elia al 32' per la Repubblica Democratica del Congo, si è deciso tutto ai calci di rigore.

Niente Mondiali, quindi, per Samuel Chukwueze, ieri in campo dall'inizio e sostituito al 57'. Ennesima delusione, quindi, per il giocatore di proprietà del Milan che, in questa stagione, sta giocando in prestito con diritto di riscatto nella fila del Fulham. Già la sua esperienza con i 'Cottagers' non sta andando un granché (5 spezzoni di gara tra Premier League e Coppa di Lega), ora anche l'eliminazione all'ultimo passo prima dei Campionati del Mondo.

