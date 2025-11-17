Niente Mondiali, quindi, per Samuel Chukwueze, ieri in campo dall'inizio e sostituito al 57'. Ennesima delusione, quindi, per il giocatore di proprietà del Milan che, in questa stagione, sta giocando in prestito con diritto di riscatto nella fila del Fulham. Già la sua esperienza con i 'Cottagers' non sta andando un granché (5 spezzoni di gara tra Premier League e Coppa di Lega), ora anche l'eliminazione all'ultimo passo prima dei Campionati del Mondo.