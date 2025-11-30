Newcastle, Thiaw da urlo: doppietta nel 4-1 contro l'Everton per l'ex Milan

Everton-Newcastle 1-4, doppietta di Malick Thiaw

La partita si è giocata all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool, ma in campo c'è stata una sola squadra fin dal primo minuto, momento in cui l'ex rossonero ha trovato il suo primo gol in terra inglese. Potente incornata dopo il calcio d'angolo battuto da Miley che ha aperto la serata trionfale del Newcastle. Nel primo tempo la pratica viene chiusa grazie ai gol di Miley al 25' e di Woltemade al 45'.