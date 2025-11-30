Pianeta Milan
Newcastle, Thiaw da urlo: doppietta nel 4-1 contro l'Everton per l'ex Milan
Che sabato pomeriggio per Malick Thiaw: l'ex Milan protagonista con una doppietta nella vittoria 4-1 del Newcastle contro l'Everton. Sempre più protagonista nella squadra di Howe
Malick Thiaw, difensore tedesco classe 2001 passato dal Milan al Newcastle per ben 40 milioni di euro è l'assoluto protagonista della vittoria dei 'Magpies' contro l'Everton.

Everton-Newcastle 1-4, doppietta di Malick Thiaw

La partita si è giocata all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool, ma in campo c'è stata una sola squadra fin dal primo minuto, momento in cui l'ex rossonero ha trovato il suo primo gol in terra inglese. Potente incornata dopo il calcio d'angolo battuto da Miley che ha aperto la serata trionfale del Newcastle. Nel primo tempo la pratica viene chiusa grazie ai gol di Miley al 25' e di Woltemade al 45'.

Nel secondo tempo, la partita viene completamente chiusa al 58' con il secondo gol di giornata di Thiaw, di nuovo grazie a un colpo di testa su assist di Hall. Il tedesco ha finora totalizzato 17 presenze totali con la maglia bianconera dei 'Magpies', trovano nel sabato di Premier League i suoi primi due gol inglese.

