Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan, Moretto: “Disasi proposto al Milan, ma non è l’unico club”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Moretto: “Disasi proposto al Milan, ma non è l’unico club”

Calciomercato Milan, Moretto: “Disasi proposto al Milan, ma non è l’unico club” - immagine 1
Nell'ultimo video pubblicato su Youtube di Fabrizio Romano, il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato di Disasi: trattative partite? Vediamo le ultime insieme
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nell'ultimo video pubblicato su Youtube di Fabrizio Romano, il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha portato degli aggiornamenti sulla situazione legata al difensore centrale. Negli ultimi giorni il nome di Axel Disasi sta orbitando molto attorno al mondo Milan ma, secondo quanto riferito da Moretto e Romano"ma al momento non sono in corso colloqui o trattative concrete". Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Disasi proposto al club

—  

"Chiudiamo con Disasi, difensore del Chelsea in uscita. In ogni finestra di mercato Disasi viene proposto in Italia e viene proposto puntualmente al Milan, quindi insomma è una ricorrenza, sembra come il 25 di dicembre con Natale. Disasi viene proposto non solo al Milan,  anche ad altri club, anche in questo caso, anche in questa finestra di mercato che sta per arrivare, anche in questi giorni Disasi è stato proposto al club rossonero, che effettivamente come vi dicevo sta cercando un difensore.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, dilemma Fullkrug: può risolvere i problemi dell’attacco rossonero?

La priorità era chiudere, coprire l'attacco per poi dopo concentrarsi sul difensore, l'obiettivo è andare a prendere un difensore in prestito, cercando di essere parsimoniosi sulla spesa economica. Vedremo, Disasi 71 minuti giocati fin qui con il Chelsea, ha 27 anni ed è stato proposto, vedremo poi le evoluzioni come potranno essere e quali saranno."

Leggi anche
Calciomercato Milan, procede spedita la trattativa per Fullkrug: le ultime
Calciomercato Milan, Moretto: “Allegri avrebbe voluto Kean già a gennaio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA