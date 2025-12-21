La priorità era chiudere, coprire l'attacco per poi dopo concentrarsi sul difensore, l'obiettivo è andare a prendere un difensore in prestito, cercando di essere parsimoniosi sulla spesa economica. Vedremo, Disasi 71 minuti giocati fin qui con il Chelsea, ha 27 anni ed è stato proposto, vedremo poi le evoluzioni come potranno essere e quali saranno."