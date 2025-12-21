Nell'ultimo video pubblicato su Youtube di Fabrizio Romano, il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato di Disasi: trattative partite? Vediamo le ultime insieme
Nell'ultimo video pubblicato su Youtube di Fabrizio Romano, il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha portato degli aggiornamenti sulla situazione legata al difensore centrale. Negli ultimi giorni il nome di Axel Disasi sta orbitando molto attorno al mondo Milan ma, secondo quanto riferito da Moretto e Romano"ma al momento non sono in corso colloqui o trattative concrete". Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, Disasi proposto al club
"Chiudiamo con Disasi, difensore del Chelsea in uscita. In ogni finestra di mercato Disasi viene proposto in Italia e viene proposto puntualmente al Milan, quindi insomma è una ricorrenza, sembra come il 25 di dicembre con Natale. Disasi viene proposto non solo al Milan, anche ad altri club, anche in questo caso, anche in questa finestra di mercato che sta per arrivare, anche in questi giorni Disasi è stato proposto al club rossonero, che effettivamente come vi dicevo sta cercando un difensore.