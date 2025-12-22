Pianeta Milan
L'allenatore portoghese Sergio Conceicao, oggi tecnico dell'Al-Ittihad nella Saudi Pro League, ha ripercorso alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola la sua esperienza nel Milan, puntando il dito contro la dirigenza del club rossonero. Le sue parole
Sergio Conceicao, attualmente allenatore dell'Al-Ittihad nella Saudi Pro League araba, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola in cui è tornato anche sul suo recente passato (da gennaio a giugno 2025) sulla panchina del Milan.

Pur considerando "positivi" i suoi sei mesi al Milan, iniziati con la vittoria della Supercoppa Italiana 2024 in Arabia Saudita (successi in rimonta contro Juventus, 2-1 in semifinale e Inter, 3-2 in finale) e conclusi con la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna (0-1), Conceicao si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa per come sia andata la sua avventura milanista. Puntando il dito contro la società.

"C’era instabilità a livello societario, attorno alla squadra l’ambiente non era buono. Per questo mi tengo stretto ciò che abbiamo fatto. Inoltre, la dirigenza non mi ha supportato. Le faccio un esempio: dopo aver vinto la Supercoppa giocammo col Cagliari. In quel periodo giravano già le voci che il club stesse seguendo altri allenatori. Io pensavo a lavorare e a vincere, col peso dei risultati. Non ho avuto tempo di lavorare a tutti i livelli. Sarei rimasto? Sì. Ma con alcuni cambiamenti", ha detto il lusitano.

