Calciomercato Milan, il primo giorno di Füllkrug in rossonero | LIVE News

Niclas Füllkrug, classe 1993, ex Werder Brema e Borussia Dortmund, si appresta a diventare un nuovo attaccante del Milan per l'imminente sessione invernale di calciomercato. Arriva dal West Ham in prestito con diritto di riscatto. Il LIVE

Redazione 23 dicembre 2025 (modifica il 23 dicembre 2025 | 09:18)

08:26 MILAN, FÜLLKRUG VA DI CORSA: OGGI VISITE E FIRMA, POI IN CAMPO GIÀ A CAGLIARI. IL PUNTO Niclas Füllkrug arriva al Milan dal West Ham per la sessione invernale di calciomercato: sarà tesserato alla riapertura delle liste Sono previste in mattinata le visite mediche di Niclas Füllkrug per il Milan.

Santiago Giménez si è operato alla caviglia, starà fermo ai box fino a febbraio inoltrato e, pertanto, il Milan ha giocato d'anticipo, mettendo a segno il suo primo colpo del calciomercato invernale quando la sessione, in realtà, non è ancora aperta.

Calciomercato Milan, ecco Füllkrug dal West Ham! — Ieri sera, infatti, è sbarcato a Milano l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug, classe 1993, ex centravanti in patria di Werder Brema e Borussia Dortmund, che arriva dagli inglesi del West Ham dopo 18 mesi in Inghilterra tutt'altro che esaltanti, tra pochi gol e tanti infortuni.

Motivo per cui il Milan lo ha avuto a condizioni economiche molto vantaggiose: prestito gratuito fino al 30 giugno 2026, con diritto di riscatto fissato a soli 5 milioni di euro da esercitare, eventualmente, la prossima estate. I rossoneri copriranno lo stipendio di Füllkrug (1,3 milioni di euro netti) da qui a fine giugno. Per il futuro si vedrà: qualora fosse confermato, per lui scatterebbe un ulteriore anno di contratto (scadenza 30 giugno 2027).

Il LIVE della sua prima giornata rossonera — Oggi Füllkrug svolgerà tutto l'iter consueto per un giocatore che si appresta a diventare rossonero: visite mediche (che saranno approfondite), idoneità sportiva, firma del contratto. Il quale, però, non potrà essere depositato in Lega Calcio fino al prossimo 2 gennaio 2026, ovvero quando riaprirà ufficialmente il calciomercato, giorno in cui il tedesco potrà essere tesserato. Seguite con noi, LIVE, la prima giornata di Füllkrug con il Milan!