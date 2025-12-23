calciomercato

Calciomercato Milan, il primo giorno di Füllkrug in rossonero | LIVE News
Niclas Füllkrug, classe 1993, ex Werder Brema e Borussia Dortmund, si appresta a diventare un nuovo attaccante del Milan per l'imminente sessione invernale di calciomercato. Arriva dal West Ham in prestito con diritto di riscatto. Il LIVE
MILAN, FÜLLKRUG VA DI CORSA: OGGI VISITE E FIRMA, POI IN CAMPO GIÀ A CAGLIARI. IL PUNTO

Niclas Füllkrug arriva al Milan dal West Ham per la sessione invernale di calciomercato: sarà tesserato alla riapertura delle liste

Sono previste in mattinata le visite mediche di Niclas Füllkrug per il Milan

Santiago Giménez si è operato alla caviglia, starà fermo ai box fino a febbraio inoltrato e, pertanto, il Milan ha giocato d'anticipo, mettendo a segno il suo primo colpo del calciomercato invernale quando la sessione, in realtà, non è ancora aperta.

Calciomercato Milan, ecco Füllkrug dal West Ham!

—  

Ieri sera, infatti, è sbarcato a Milano l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug, classe 1993, ex centravanti in patria di Werder Brema e Borussia Dortmund, che arriva dagli inglesi del West Ham dopo 18 mesi in Inghilterra tutt'altro che esaltanti, tra pochi gol e tanti infortuni.

Motivo per cui il Milan lo ha avuto a condizioni economiche molto vantaggiose: prestito gratuito fino al 30 giugno 2026, con diritto di riscatto fissato a soli 5 milioni di euro da esercitare, eventualmente, la prossima estate. I rossoneri copriranno lo stipendio di Füllkrug (1,3 milioni di euro netti) da qui a fine giugno. Per il futuro si vedrà: qualora fosse confermato, per lui scatterebbe un ulteriore anno di contratto (scadenza 30 giugno 2027).

Il LIVE della sua prima giornata rossonera

—  

Oggi Füllkrug svolgerà tutto l'iter consueto per un giocatore che si appresta a diventare rossonero: visite mediche (che saranno approfondite), idoneità sportiva, firma del contratto. Il quale, però, non potrà essere depositato in Lega Calcio fino al prossimo 2 gennaio 2026, ovvero quando riaprirà ufficialmente il calciomercato, giorno in cui il tedesco potrà essere tesserato. Seguite con noi, LIVE, la prima giornata di Füllkrug con il Milan!

