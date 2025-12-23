Questo probabilmente perché il giocatore ha avuto una stagione complessa al West Ham proprio per quanto riguarda gli infortuni: a inizio ottobre uno strappo muscolare dal quale è guarito a fine novembre. Altri problemi anche nel 2024-25 sempre in Inghilterra: infiammazione del tendine d'Achille e infortunio muscolare alla coscia. Normale che il Milan voglia essere sicuro al 100% dell'integrità fisica di Fullkrug (in alto il video dell'arrivo di Fullkrug in clinica privata). Segui LIVE tutta la giornata di Fullkrug.