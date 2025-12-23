Pianeta Milan
Come raccolto in esclusiva dall'inviato Stefano Bressi per Pianeta Milan, ulteriori visite mediche in clinica privata per Fullkrug. Ecco cosa ci risulta
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan sta per chiudere il primo colpo del calciomercato invernale: l'attaccante tedesco Fullkrug è arrivato ieri sera a Milano. Prestito gratuito con diritto di riscatto a 5 milioni dal West Ham. Un'occasione per rinforzare l'attacco di Allegri. Oggi giornata di visite mediche per l'esperta punta ex Borussia Dortmund.

Pochi minuti fa Fullkrug è arrivato nella struttura privata 'Columbus Clinic Center' a Milano per svolgere ulteriori accertamenti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, le visite in più rispetto alle normali visite previste ogni qual volta si acquista un calciatore, non sono per un problema sorto oggi, ma erano già in programma da parte del Milan.

Questo probabilmente perché il giocatore ha avuto una stagione complessa al West Ham proprio per quanto riguarda gli infortuni: a inizio ottobre uno strappo muscolare dal quale è guarito a fine novembre. Altri problemi anche nel 2024-25 sempre in Inghilterra: infiammazione del tendine d'Achille e infortunio muscolare alla coscia. Normale che il Milan voglia essere sicuro al 100% dell'integrità fisica di Fullkrug (in alto il video dell'arrivo di Fullkrug in clinica privata). Segui LIVE tutta la giornata di Fullkrug.

