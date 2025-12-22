Calciomercato Milan, Fullkrug in arrivo: ecco la cifra per il riscatto

Il calciomercato inizierà il prossimo 2 gennaio 2026, ma a Casa Milan è già iniziato da un pezzo . Dopo l'acquisto del giovane Arizala dalla Colombia, il club di Via Aldo Rossi ha chiuso nella giornata di oggi per la punta di peso tanto aspettata dall'allenatore del Diavolo Massimiliano Allegri . Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug , attaccante tedesco classe 1993 in uscita dal West Ham e prossimo a vestire la maglia rossonera.

Dopo la notizia della chiusura totale dell'affare, con allegato arrivo a Milano in serata, sono state svelate anche le cifre della formula. L'attaccante ex Borussia Dortmund arriverà al Milan in prestito con diritto di riscatto, con lo stipendio interamente pagato dal club rossonero fino al prossimo giugno. In serata, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha svelato attraverso un post pubblicato su X che la cifra per il riscatto del tedesco sarà bassa, intorno ai 5 milioni di euro. Inoltre, ha confermato che per questi primi sei mesi il prestito sarà gratuito e non oneroso come ci si aspettava nei giorni passati.