Calciomercato Milan, Fullkrug è sbarcato a Milano: comincia la sua avventura in rossonero | VIDEO
00:40
Calciomercato Milan, Fullkrug è atterrato a Milano da poco. La punta tedesca comincia la sua avventura rossonera. Ecco il video dell'arrivo
Il primo acquisto del calciomercato invernale rossonero è arrivato a Milano da pochi minuti. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco in arrivo in prestito dal West Ham. Nella giornata di domani, dopo le consuete visite mediche, firmerà il contratto che lo legherà al Milan fino al prossimo giugno. Nel video ecco la punta classe 1993 che saluta i giornalisti dopo lo sbarco a Malpensa.